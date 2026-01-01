中國電影2025年票房518億人幣 入場人次增兩成 多部IP作品跑出

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院發布《2025中國電影市場數據洞察》，顯示2025年中國電影全年票房518.32億元（人民幣，下同），觀影人次達12.38億次，均按年增長約20%。

《哪吒》票房貢獻突出

貓眼研究院指，中國電影市場顯著回暖，增長主要受大作及強知識產權（IP）作品帶動，其中動畫電影票房貢獻尤為突出，全年57部影片合計貢獻超過250億元票房，包括《哪吒之魔童鬧海》、《瘋狂動物城2》（《優獸大都會2》）等作品成為主要動力。

「市場向頭部項目集中」

貓眼專業版數據亦顯示，2025年票房排名前十的新片中，4部突破30億元、8部超過10億元。數據指，國產片票房佔比稍高於2024年，10億元以上國產新片數量按年持平，但1至5億或5至10億元的中等票房區間，國產片數量顯著減少，顯示市場向頭部項目集中。

報告指出，三、四線城市的票房佔比連續三年上升，2025年下沉市場貢獻度創近5年新高，同時新觀眾及低頻觀眾比例提升，帶動電影消費覆蓋面及深度擴展，成為行業尋找增量的主要來源。

貓眼：大片模型不再是票房絕對保障

貓眼娛樂市場分析師賴力表示，2025年多個重要電影檔期在爆款影片的支持下表現超預期，誕生多項新紀錄，為行業和觀眾們帶來驚喜，而傳統意義上的「大片模型」不再是票房的絕對保障，為從業者們帶來了新啟示。他續指，2026年行業需持續優化內容供給，以熱度、口碑及新鮮度兼備的優質作品吸引不同層次觀眾，進一步釋放市場增長潛力。