澳門2025年賭收2474億 年增9% 大行料今年再升5%

澳門博監局公布，上月博彩毛收入錄得208.88億澳門元，按年上升14.8%，較11月份則低約1%。

2025年全年計，澳門賭收累計2474.04億澳門元，按年增加9.1%，超出澳門政府年中修訂後預測的2280億澳門元。去年賭收創下疫後最高紀錄，但較2019年的2924.55億澳門元，仍低15.4%。

里昂料今年受惠人民幣升值

日前中信里昂發表報告，上調2026年澳門賭收5%，至323億美元（約2595億澳門元），預計人民幣匯率升值，以及行業利潤指標好轉，將推動賭收增長。

瑞銀：高端場帶動2026年賭收

瑞銀則預計，2026年澳門賭收按年增長6%，主要由於博企在澳門的再投資趨勢不斷改善，以及澳門遊客更多元化，同時高級酒店供應量增加，亦有助提升高端場的賭收。瑞銀指出，按賭收類別劃分，預計2026年中場賭收較2019年水平高出26%，而高端場因結構性改變，仍較2019年低69%。