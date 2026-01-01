Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI員工人均薪酬近1200萬 超越歷來大型科技初創

商業創科
更新時間：14:18 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:18 2026-01-01 HKT

據《華爾街日報》報道，OpenAI給予員工的薪酬超過歷來所有大型科技初創企業。該公司2025年員工總數約4,000人，但人均股票薪酬高達150萬美元（約1,170萬港元），為18家大型科企上市前一年平均員工薪酬的34倍。有關分析考察了過去25年來主要科企IPO，同時為了反映通脹影響，數字已調整為2025年的美元價值。惟OpenAI發言人不予置評。

加劇營運虧損

報道指出，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師大舉發放巨額股票薪酬，以保持在AI競賽中的領先地位，但這些股權獎勵亦正在加劇沉重的營運虧損，以及稀釋現有股東權益。根據財務數據顯示，預計直至2030年，OpenAI的股票薪酬將每年增約30億美元。

報道又指，OpenAI薪酬佔收入比例料在2025年達46%，在18家公司中為最高水平。根據分析顯示，Palantir在2020年IPO前一年的股票薪酬佔收入33%、Google為15%，Facebook則為6%。
 

