95歲股神巴菲特正式退休 巴郡60年締造逾6萬倍回報 近10年從未1跌

商業創科
更新時間：12:13 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:13 2026-01-01 HKT

踏入2026年，現年95歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正式退休，辭任其投資旗艦巴郡的行政總裁一職，不會再主持股東會，亦不會再撰寫年度致股東信，但會繼續擔任董事會主席。巴郡A股（BRK.A）及B股（BRK.B）周三股價分別微跌0.08%及0.21%，收報75.48萬美元及502.65美元，全年則累升約11%；值得留意的是，自巴菲特1965年接管巴郡以來，實現了約61,000倍的回報，遠高於同期標普500指數約460倍的回報。

買入巴郡是「最愚蠢收購」

綜合媒體報道，巴郡於1960年代只是一間爛透的紡織公司，巴菲特入股也只是希望短線投資。不過，當時公司行政總裁曾答應以每股11.5美元回購其手上股票，最終正式合約的價格卻偷偷壓至11.375美元，因而令巴菲特感到憤怒，非但沒有賣出股票，反而大手掃貨以奪下控制權，再再當場開除那個不守信用的行政總裁。

巴菲特後來承認「這是我這輩子最愚蠢的一次收購，因為他把大筆資金鎖在一個正在沉沒的產業長達20年」，但無論如何，巴郡最終發展成其投資旗艦、以至一個資本帝國。單計該股過去10年間表現，更從未有1年下跌，且不乏雙位數升幅，當中4年升幅更逾兩成。

巴郡A股近十年股價表現
年份 股價表現
2016 +23%
2017 +22%
2018 +3%
2019 +11%
2020 +2%
2021 +30%
2022 +4%
2023 +16%
2024 +26%
2025 +11%

企業文化：你要說到做到

對於巴郡的企業文化，接任巴郡主席一職的巴菲特之子Howard Buffett，以往接受訪問時曾提到，事情不是那麼複雜，就是「你要說到做到，而且準時做到，要誠實以對，犯錯就為錯誤負責」。巴菲特過往亦一直力倡「價值投資」的核心理念，不會為併購或股票投資付出過高價格。

目前巴郡持有多間子公司，業務橫跨各領域，包括保險公司Geico、BNSF鐵路公司、數十家製造和能源企業，以及運動品牌Brooks、雪糕品牌Dairy Queen、服飾品牌Fruit of the Loom、糖果品牌See's Candies等零售業務。截至去年9月底止，巴郡持有3,817億美元（約2.98萬億港元）現金儲備。

相關文章：巴郡持近3萬億現金再創新高 連續12季淨沽股票 成巴菲特卸任前最後放榜

63歲阿貝爾接任行政總裁

至於接任巴郡行政總裁一職的阿貝爾（Greg Abel），現年63歲，自2000年加入巴郡，並於2018年一直擔任副董事長，負責管理非保險業務。阿貝爾未來將繼續負責BNSF鐵路、製造業和能源業務，但消費品、服務和零售業務將交予豪華飛機公司NetJets行政總裁Adam Johnson負責，而副董事長Ajit Jain將會繼續負責保險業務。

相關文章：巴郡「股神溢價」退潮 巴菲特宣佈交棒後跌12%跑輸大市 專家：先觀望新CEO能力

阿貝爾未來將繼續負責BNSF鐵路、製造業和能源業務。

巴郡投資組合方面，目前尚未透露由誰人接管。截至去年9月底，巴郡投資組合持有價值2,832億美元股票。雖然過往有指協助管理投資組合的Todd Combs和Ted Weschler可能會接手，但Todd Combs已在12月跳槽摩根大通。巴菲特則曾在2024年5月表示，阿貝爾可勝任有關工作。

相關文章：股神投資旗艦巴郡罕有獲「沽售」評級 分析師憂巴菲特卸任風險

最後大動作是收購化工企業

單計巴菲特任職巴郡行政總裁的最後一年，巴郡繼續減持蘋果股票，但蘋果仍是集團投資組合中規模最大的持倉之一；此外，集團以100億美元現金收購了西方石油旗下化工企業OxyChem，為尋求縮減債務的西方石油提供了急需的現金，並且是巴菲特任內最後一筆重大收購。

相關文章：巴郡43億美元入股Google母企 續減持蘋果15%

另一方面，巴菲特去年11月表示，將加快向4個家族基金會捐出約14億美元的B類股，並計劃未來將近1,500億美元的全部財富用於慈善事業。他當時提到，會將1,800股A類股票轉換為270萬股B類股票，以便將B類股票捐贈給4個家族基金會，分別包括以亡妻命名的基金會及其3位子女的家族基金會。

不排除股價未來跌約50%

對於巴郡未來股價走勢，巴菲特曾坦言，股價可能會大幅波動，偶爾或會下跌約50%，公司股價亦曾在60年間三次下跌約50%，但「美國將會回歸，巴郡的股票也會回歸」。他又指，旗下企業整體前景優於平均水平，發生災難性風險的概率低於其已知任何企業，且管理層與董事會的股東意識更為突出。

相關文章：巴菲特發謝幕信 稱將安靜退場 力挺新CEO阿貝爾「巴郡偶爾或跌50%但會復甦」（附全文連結）

