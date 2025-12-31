明年機械人產能料達1萬台 優必選周劍再發禁售承諾

據星島環球網報道，在宣布收購鋒龍股份，催熱機械人板塊股票後不久，優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍給投資者們再次打入一針強心劑。

12月29日，「人形機械人第一股」優必選（9880）公告稱，周劍承諾自2025年12月29日起的12個月內，不會以任何形式減持其個人持有的優必選7057.435萬H股。

據悉，這是周劍第二次發布自願禁售承諾，體現了管理層對優必選及行業未來發展前景的堅實信心。花旗預計，其他核心管理層及主要股東也將跟進類似聲明，以安撫市場對減持的擔憂。

除此之外，今年頻頻拿下大額訂單的優必選給投資者帶來一個好消息：優必選人形機械人2025年全年訂單已近14億元，工業人形機械人Walker S2全年交付超500台，產能超1000台，較去年有了大幅提升。

機械人「進廠造車」走向現實

優必選方面向《星島》表示，隨著柳州機械人超級智慧工廠即將全面投產，2026年，優必選人形機械人產能將達到10000台。

隨著優必選與比亞迪、東風柳汽、吉利等主流車企合作的不斷深化，人形機械人「進廠造車」走向現實，而訂單量的持續攀升也使得產業鏈自主可控的戰略布局愈發關鍵。

購A股上市公司鋒龍43%股權

12月24日，優必選宣布以16.65億元通過「協議轉讓+要約收購」組合方式，收購A股上市公司鋒龍股份43%股權。交易完成後，優必選將成為其控股股東。優必選方面表示，這是為了「完善產業鏈布局、強化核心競爭力」「優化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續經營能力和盈利能力」。

此次收購動作一度引發優必選借殼登陸A股的猜測，雖然優必選表態未來三年不借殼，一年內無重組或主業調整，但還是擋不住投資者對於優必選此次收購的看好。

12月31日，鋒龍股份早盤直接漲停，市值達到69.27億元，已連收五個漲停板。

實際上，作為國內最早押注人形機械人賽道的「長期主義者」，為支撐機械人規模化量產和降本增效，優必選早已意識到供應鏈自主的重要性。

2025年12月2日，優必選公告完成募資淨額約30.56億港元的配售，其中75%資金用於投資或收購上游和下游的供應鏈企業，或參與行業整合與成立合營。

配售旨在整合上下游供應鏈

優必選方面向《星島》表示，此次配售事項旨在整合上下游供應鏈，鞏固及加強優必選科技於人形機械人產業鏈的鏈主地位，從而強化集團於工業製造應用場景的戰略布局，抓住人形機械人落地工業製造應用場景的歷史性機遇，提升公司的核心競爭力、技術實力、銷售收入及盈利能力。

以收購鋒龍股份為起點，優必選圍繞機械人核心供應鏈的整合大計，才剛剛拉開序幕。

見習記者 曹安潯 廣州報道

