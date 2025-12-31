Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

字節擬明年加碼AI投資 傳採購英偉達晶片料達千億

商業創科
更新時間：12:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-31 HKT

據南華早報今日（31日）引述知情人士報道，字節跳動計劃明年大幅增加AI晶片支出，計劃2026年用於英偉達（Nvidia，NVDA）採購晶片的預算約為1,000億元（人民幣，下同），並計劃將在AI領域的投資額提升至1,600億元。

報道指出，倘若英偉達獲批向中國市場銷售其H200 GPU，則字節跳動2026年的晶片支出將從2025年約850億元的規模進一步增長。報道還指，該預算為字節跳動擴大AI投資整體戰略的一部分，目前，公司旗下社交平台、雲業務及大語言模型對算力的需求整大幅增長。

據報晶片研發已有進展

報道指，字節跳動已組建了約1,000人的內部晶片設計團隊，且團隊已取得進展，研發出一款性能可與英偉達H20晶片相當，當成本更低的GPU。另外，公司還在投資高帶寬內存等存儲技術，並準備在2026年將AI領域總投資金額提升至1,600億元。

