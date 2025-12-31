馬斯克擴建AI數據中心 提升算力至2千兆瓦

據彭博報道，馬斯克周二（30日）在X上透露，旗下xAI公司正計劃擴建其位於孟菲斯的巨型數據中心園區，並已購置該地區第三棟建築，此舉將使該公司的AI運算能力提升至近2千兆瓦。

第三棟建築與「巨像2號」毗鄰

馬斯克早已在孟菲斯建成首座名為「巨像」（Colossus）的數據中心，目前正於鄰近的區域興建第二座「巨像2號」設施。報道還引援物業記錄及知情人士指，馬斯克提及的新建築位於密西西比州鄰近的索瑟文市，與「巨像2號」設施毗鄰。

馬斯克在X上發文表示，「xAI已購得第三棟名為MACROHARDRR的建築，將使xAI的訓練運算能力提升至近2千兆瓦。」

運算能力升至2千兆瓦

馬斯克在X上發文表示，「xAI已購得第三棟名為MACROHARDRR的建築，將使xAI的訓練運算能力提升至近2千兆瓦。」值得注意的是，1千兆瓦的電力足以供應約75萬戶美國家庭使用。

報道又指，馬斯克曾公開討論建造全球最大AI訓練數據中心的計畫，並於今年稍早透露「巨像2號」最終將配備55萬個Nvidia晶片，造價高達數百億美元。另外，xAI在2025年積極籌備資金以支持其雄心勃勃的計畫，該公司早前正洽談籌集200億美元債務與股權融資，部分資金將用於為「巨像2號」設施採購Nvidia處理器。