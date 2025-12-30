Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Mastercard升級抽獎活動 獎賞逾500萬 中獎人數增至3600位

商業創科
更新時間：17:01 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:01 2025-12-30 HKT

Mastercard今日（30日）宣佈升級新一年度抽獎活動「勁抽驚喜彩蛋」，全年簽賬額獎賞加碼至超過500萬元之餘，中獎幸運兒亦將大幅提升至超過3,600位持卡人。

用戶無需事先登記

「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動設有覆蓋全年的每季（共4期）和每月（共12期）抽獎，首個優惠推廣期為2026年1月1日至3月31日（包括首尾兩天）。Mastercard持卡人無須事先登記，並透過任何支付方式使用合資格Mastercard卡在任何商戶進行簽賬，即可獲得一次抽獎機會，指定消費類別更可賺取額外抽獎機會。

另外，Mastercard於推廣期內特別為港澳持卡人在海外實體商戶的每筆合資格交易送上15次抽獎機會。此外，港澳持卡人於推廣期內乘搭本地交通工具將可獲得5次抽獎機會，而在港澳兩地享受本地美食亦可獲得10次抽獎機會。

明年5月公佈得獎者

Mastercard將於2026年5月13日公佈本推廣期內的季度「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動之得獎者名單，而有關簽賬額會於2026年5月20日或之前自動存入得獎者之合資格Mastercard戶口內。首名得獎者將獲得388,888元，隨後10名得獎者將各獲得8,888元簽賬額。

此外，符合參與季度抽獎活動之港澳持卡人，其每一項合資格交易亦將自動同步參加每月抽獎活動。Mastercard將於本推廣期內進行三輪抽獎，每月將有300位幸運兒有機會贏取888元簽賬額。

