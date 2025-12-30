全港銀行推「智安存」鎖資金防詐騙 提款須赴分行認證 可造定存避險兼收息 開戶要求一文看清
發佈時間：16:36 2025-12-30 HKT
【智安存/詐騙/定存/收息】為應對市民持續遇上詐騙而造成金錢損失，金管局與銀行公會宣布，全港28間零售銀行（包括8間虛擬銀行）於今日（31日）起，推出被喻為「虛擬安全夾萬」的「智安存」反詐騙存款保障服務。銀行存戶開設「智安存」戶口後，可自主鎖定帳戶內閒置資金，未經嚴格面核，戶口的資金無法轉出。對於市民最關注資金放在這個「虛擬夾萬」內能否一如普通戶口收息，本報向銀行查詢發現，已有銀行調整政策，在該戶口內的資金不再只可收取微薄的活期存款息，而是可敘做定存，避險兼收息。金管局副總裁阮國恒指出，該服務並非只為老年人而設，現有的「智安存」用戶中，25至59歲佔比達74%，強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。
智安存｜具體操作方式
據金管局介紹，市民可透過網上銀行或手機銀行應用程式，選擇將部分存款劃入「智安存」戶口並鎖定，即時生效。鎖定後，該筆資金將無法透過轉數快、ATM、網銀轉帳或任何非面對面渠道動用。如需解鎖使用，用戶必須親臨分行進行身份驗證，並說明資金用途，銀行核實後通常需1至3個工作日處理。對於身處境外或住院等特殊情況，銀行可啟動「特事特辦」程序，經額外嚴謹核實後加快處理。
對於存戶關注鎖定在「智安存」的資金，會否如同放在「夾萬」內一樣無利息收，本報記者昨日透過網上及電話客服查詢「智安存」能否做定存賺取高息，網上AI客服的回覆是可以敘做定存，但電話客服則表示，戶口內地的資金只可收取活期息，但經記者反覆追問如線上客服的回答不同時，該電話客服再進一步查詢後，承認兩者的答案有衝突，經過十多分鐘的查詢後，該電話客服確認，有關戶口的政策已更新，現時「智安存」戶口可敍造定期存款，但能原路來原路去，定存期滿後便會存入「智安存」戶口內，不能轉到其他戶口。
智安存｜部分設最低限額 1元也受理
「智安存」暫時未設資金鎖定上限，下限則由各銀行不同。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟提到，7間銀行的港元戶口無最低限額，其餘21間的最低限額為最高1萬元。至於外幣戶口，13間無最低限額，15間最低限額等值不超1萬元。
香港銀行公會署理主席紀鷺禧提醒，開通「智安存」後，部分銀行的帳戶透支（Overdraw）功能可能會自動失效，建議客戶事先向所屬銀行查詢具體規則。
部份銀行「智安存」開戶要求及服務內容：
|設最低鎖定金額
|銀行
|最低鎖定金額（港元）
|渣打銀行
|100元
|招商永隆銀行
|10000元
|南洋商業銀行
|上海商業銀行
|中銀香港
|中信銀行（國際）
|不設最低餘額
|恒生銀行
|沒有最低餘額要求和服務費用
|滙豐銀行
|沒有最低餘額要求
|多幣種儲蓄賬戶
|銀行
|外幣保障
|南洋商業銀行
|美元、丹麥克朗、泰國銖等13種貨幣
|渣打銀行
|美元、澳幣、加幣、瑞士法郎、歐元、英鎊等9種貨幣
|上海商業銀行
|中信銀行（國際）
|挪威克朗、澳元、美元等10種貨幣
|創興銀行
|美元、歐元、紐元、瑞士法郎等8種貨幣
|花旗銀行
|只限美元及人民幣
|恒生銀行
|交通銀行（香港）
|未有詳細列明
|資料來源：銀行官方網站
智安存｜首10個月錄35831宗詐騙案
據警務處數據，今年首十個月，本港共錄得35831宗詐騙案，涉及損失金額高達64.3億港元，按年雖分別跌1.6%及8.7%，但涉及的案件及被騙金額仍相當驚人。
阮國恒表示，「智安存」絕非只適合長者。截至12月中，已有3200名用戶使用，平均每宗鎖定金額約50萬元，期間更成功防範一宗潛在詐騙。用戶年齡以25至59歲為主，佔比高達74%；60歲或以上用戶佔約20%；25歲以下則佔7%。他指，任何擁有短期內不動用儲蓄如婚禮、進修、創業資金的市民，均為服務的適用對象，並強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。
阮國恒續指，使用「智安存」不會改變客戶與銀行的原有責任分配，市民仍需謹慎保護個人資料，銀行亦須保持原有賬戶監察力度。他續指，「智安存」旨在從資金存儲端堵截詐騙，是構建「4大防詐生態圈」中「市民自我保護」的關鍵一環。金管局將聯同銀行業界透過多渠道宣傳，並於2026年針對長者、大學生等群體加強推廣，全面提升公眾防騙意識。
可透過網銀或手機APP，一鍵將存款鎖定至「智安存」，即時生效。
可以設立定期存款，但支帳戶口和日後到期時，本金及利息入帳戶都是「智安存」戶口。
「智安存」內的資金無法通過任何非面對面渠道動用。如需轉出，必須親臨銀行分行核驗身份，轉帳次數則無限制。
「智安存」戶口支持外匯兌換服務，但支帳和到帳戶口都要使用「智安存」戶口下的貨幣戶口，即原路來，原路走。
虛擬銀行不設門市分行，存戶將會被安排到虛銀辦公室做「智安存」戶口資金解鎖手續。
解鎖資金或需1至3天處理，建議提前計劃，並預留足夠流動資金，以應付突發計劃，避免逾期利息或費用。