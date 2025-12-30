Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港銀行推「智安存」鎖資金防詐騙 提款須赴分行認證 可造定存避險兼收息 開戶要求一文看清

商業創科
更新時間：11:24 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:36 2025-12-30 HKT

【智安存/詐騙/定存/收息】為應對市民持續遇上詐騙而造成金錢損失，金管局與銀行公會宣布，全港28間零售銀行（包括8間虛擬銀行）於今日（31日）起，推出被喻為「虛擬安全夾萬」的「智安存」反詐騙存款保障服務。銀行存戶開設「智安存」戶口後，可自主鎖定帳戶內閒置資金，未經嚴格面核，戶口的資金無法轉出。對於市民最關注資金放在這個「虛擬夾萬」內能否一如普通戶口收息，本報向銀行查詢發現，已有銀行調整政策，在該戶口內的資金不再只可收取微薄的活期存款息，而是可敘做定存，避險兼收息。金管局副總裁阮國恒指出，該服務並非只為老年人而設，現有的「智安存」用戶中，25至59歲佔比達74%，強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。

相關文章：全球詐騙損失逾萬億美元 金融機構具5大弱點 「即時支付需實時介入」

智安存｜具體操作方式

據金管局介紹，市民可透過網上銀行或手機銀行應用程式，選擇將部分存款劃入「智安存」戶口並鎖定，即時生效。鎖定後，該筆資金將無法透過轉數快、ATM、網銀轉帳或任何非面對面渠道動用。如需解鎖使用，用戶必須親臨分行進行身份驗證，並說明資金用途，銀行核實後通常需1至3個工作日處理。對於身處境外或住院等特殊情況，銀行可啟動「特事特辦」程序，經額外嚴謹核實後加快處理。

對於存戶關注鎖定在「智安存」的資金，會否如同放在「夾萬」內一樣無利息收，本報記者昨日透過網上及電話客服查詢「智安存」能否做定存賺取高息，網上AI客服的回覆是可以敘做定存，但電話客服則表示，戶口內地的資金只可收取活期息，但經記者反覆追問如線上客服的回答不同時，該電話客服再進一步查詢後，承認兩者的答案有衝突，經過十多分鐘的查詢後，該電話客服確認，有關戶口的政策已更新，現時「智安存」戶口可敍造定期存款，但能原路來原路去，定存期滿後便會存入「智安存」戶口內，不能轉到其他戶口。

智安存｜部分設最低限額 1元也受理

「智安存」暫時未設資金鎖定上限，下限則由各銀行不同。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟提到，7間銀行的港元戶口無最低限額，其餘21間的最低限額為最高1萬元。至於外幣戶口，13間無最低限額，15間最低限額等值不超1萬元。

香港銀行公會署理主席紀鷺禧提醒，開通「智安存」後，部分銀行的帳戶透支（Overdraw）功能可能會自動失效，建議客戶事先向所屬銀行查詢具體規則。

部份銀行「智安存」開戶要求及服務內容：

設最低鎖定金額
銀行 最低鎖定金額（港元）
渣打銀行 100元
招商永隆銀行 10000元
南洋商業銀行
上海商業銀行
中銀香港
中信銀行（國際）
不設最低餘額
恒生銀行 沒有最低餘額要求和服務費用
滙豐銀行 沒有最低餘額要求
多幣種儲蓄賬戶
銀行 外幣保障
南洋商業銀行 美元、丹麥克朗、泰國銖等13種貨幣
渣打銀行 美元、澳幣、加幣、瑞士法郎、歐元、英鎊等9種貨幣
上海商業銀行
中信銀行（國際） 挪威克朗、澳元、美元等10種貨幣
創興銀行 美元、歐元、紐元、瑞士法郎等8種貨幣
花旗銀行 只限美元及人民幣
恒生銀行
交通銀行（香港） 未有詳細列明
資料來源：銀行官方網站

智安存｜首10個月錄35831宗詐騙案

據警務處數據，今年首十個月，本港共錄得35831宗詐騙案，涉及損失金額高達64.3億港元，按年雖分別跌1.6%及8.7%，但涉及的案件及被騙金額仍相當驚人。

阮國恒表示，「智安存」絕非只適合長者。截至12月中，已有3200名用戶使用，平均每宗鎖定金額約50萬元，期間更成功防範一宗潛在詐騙。用戶年齡以25至59歲為主，佔比高達74%；60歲或以上用戶佔約20%；25歲以下則佔7%。他指，任何擁有短期內不動用儲蓄如婚禮、進修、創業資金的市民，均為服務的適用對象，並強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。

金管局與銀行公會宣布，全港28間零售銀行今日起推出「智安存」反詐騙存款保障服務。

阮國恒續指，使用「智安存」不會改變客戶與銀行的原有責任分配，市民仍需謹慎保護個人資料，銀行亦須保持原有賬戶監察力度。他續指，「智安存」旨在從資金存儲端堵截詐騙，是構建「4大防詐生態圈」中「市民自我保護」的關鍵一環。金管局將聯同銀行業界透過多渠道宣傳，並於2026年針對長者、大學生等群體加強推廣，全面提升公眾防騙意識。

相關文章：金管局諮詢騙案索償 銀行業界反應大 關注難釐清責任 憂機制被詐騙者濫用

可透過網銀或手機APP，一鍵將存款鎖定至「智安存」，即時生效。

可以設立定期存款，但支帳戶口和日後到期時，本金及利息入帳戶都是「智安存」戶口。
 

「智安存」內的資金無法通過任何非面對面渠道動用。如需轉出，必須親臨銀行分行核驗身份，轉帳次數則無限制。

「智安存」戶口支持外匯兌換服務，但支帳和到帳戶口都要使用「智安存」戶口下的貨幣戶口，即原路來，原路走。

虛擬銀行不設門市分行，存戶將會被安排到虛銀辦公室做「智安存」戶口資金解鎖手續。

解鎖資金或需1至3天處理，建議提前計劃，並預留足夠流動資金，以應付突發計劃，避免逾期利息或費用。

