馬斯克與以色列研自動駕駛及AI合作 明年3月參加智能交通會議
更新時間：12:18 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:18 2025-12-30 HKT
以色列總理辦公室周一（29日）透露，Tesla行政總裁馬斯克表示，將於明年3月參加以色列舉行的智能交通會議。
討論與Tesla持續合作
馬斯克日前與以色列總理內塔尼亞胡、交通部長Miri Regev及國家AI局長Erez Askal舉行電話會議，雙方討論了與Tesla的持續合作，以及關於自動駕駛汽車的立法進展。
除了電動車，AI亦是焦點。內塔尼亞胡與馬斯克早在2023年9月於加州Tesla工廠就AI倫理問題進行長時間討論。在今次通話中，兩人進一步探討了在以色列促進和發展AI技術。內塔尼亞胡表示，「我們打算推動以色列前進，將其變成AI領域的全球領導者，就像我們在網絡安全和其他技術領域所做的那樣」。
