英矽智能稱招股超購程度令人驚訝 專業生科投資者具濃厚興趣

英矽智能（3696）首席執行官兼創始人Alex Zhavoronkov表示，香港是一個非常國際化和開放平台，而作為一家業務遍及全球的國際化公司，香港為公司的國際上市提供了絕佳的平台，並認為公司在港上市是邁向國際繁榮的第一步。他續指，股份超額認購的程度著實讓人感到驚訝，就其經驗而言，大多數銀行家也從未見過這種情況，惟這亦表明專業生物科技投資者對公司表現出了濃厚的興趣。

一手賬面最多賺5825元

該股今早高開45%至35元，其後最高見35.7元，較招股價24.05元大升48.4%，每手500股，不計手續費，一手賬面最多可賺5,825元。該股公開發售部份超購逾1,426倍，國際配售超購25.27倍，一手中籤率為1%，認購4000手（200萬股）才穩中1手。

對於旗下藥物進展，Alex Zhavoronkov指從SpaceX等公司的經驗中了解到，成功並非取決於單一技術，而是取決於持續交付的能力，目前公司已經啟動了23個在研候選藥物的研發，其中11個已經進入臨床階段，一個已經完成了A期臨床試驗，這是一些非常可觀的數字。他續指，公司研發流程通常需要大約30個月，而且至今為止還沒有失敗過，這體現了公司注重交付成果。

人類加AI顯著縮短藥物研發進程

英矽智能聯合首席執行官兼首席科學官任峰補充指出，公司將人工智能（AI）與人類智慧結合，以加速創新藥物的研發，平均而言，可以在大約13個月內完成從研發到臨床前階段的藥物開發，而傳統方法則需要4.5年，因此這種人類加AI的方式顯著縮短了藥物研發進程，提高了效率，並降低了成本。他續指，公司的目標是透過這種協作方式，更有效地滿足尚未滿足的臨床需求。

該公司引入全球跨國藥企禮來作為基石投資者，同時雙方還達成研發合作。Alex Zhavoronkov表示，雖然無法透露未來的雙方的計劃，但公司和禮來公司的企業關注人類壽命策略方向一致。