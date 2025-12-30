Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta購新加坡AI初創Manus 母公司被指有「中國背景」

社交媒體巨頭Meta周一宣布收購新加坡AI初創公司Manus，雙方未有披露交易金額。不過，Manus透過訂閱服務向企業銷售AI代理，早前年度經常性收入（ARR）達1.25億美元，有望為Meta的AI投資帶來更直接的財務回報；此外，母公司Butterfly Effect早前估值則接近5億美元，惟其「中國背景」曾引發美國政界關注。

主打「AI代理」非單純聊天

據彭博報道，Manus主打AI 代理（AI Agents），能根據基本指令完成多項通用任務，例如篩選履歷、規劃行程及分析股票。Meta在聲明中指出，收購後將繼續營運及銷售Manus的服務，並會將其技術整合至其消費級與企業級產品中。

報道提到，Meta正與OpenAI、Google及微軟等對手展開激烈的AI軍備競賽，集團CEO朱克伯格已將AI列為首要任務，並承諾斥資數以十億美元計招聘研究人員、興建數據中心及開發新模型等。

母公司估值達5億美元

值得留意的是，Manus的母公司Butterfly Effect最初成立於中國，其後才遷至新加坡。該公司今年早些時候在美國著名風投Benchmark領投的一輪融資中，估值達到5億美元。

然而，美國共和黨參議員John Cornyn今年早些時候曾於X發文批評Benchmark，指「誰認為讓美國投資者資助我們最大的對手發展AI技術，再讓中共利用這些技術在經濟和軍事上挑戰我們是個好主意？我絕不認同。」。對於是次Meta的收購，Benchmark方面暫未有回應。

