新世界兩個北都新盤動工 提供3000伙 擬2027財年推售

新世界發展（017）表示，集團把握北部都會區機遇，今年共有兩個區內大型住宅項目動工，提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售。當中包括與招商局蛇口工業區控股合作發展的粉嶺馬適路大型商住項目，可提供約2,300伙住宅單位，並將設有區內最大型商場，可建樓面面積逾110萬平方呎；同時，與華潤置地（海外）合作發展的元朗南首幅住宅用地近日亦已動工，可提供約700伙住宅單位，可建樓面面積近28萬平方呎。

加速農地儲備轉換

集團表示，目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段。繼粉嶺馬適路及元朗南兩個已換地項目後，集團繼續加速農地儲備轉換，當中逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等。

集團又提到，瑧爾於12月推售全盤63伙，即日全數沽清，最高成交呎價近2.7萬元。另外，皇都全盤388伙於12月亦悉數售罄，該項目自開售以來不足一年，累計套現逾42億元，呎價高達5.1萬元。

內地業務方面，K11 ECOAST與香港迪士尼樂園共同打造香港迪士尼20周年慶典「一步直達奇妙不停」深圳首展，米奇老鼠、米妮老鼠、LinaBell及CookieAnn等迪士尼朋友於12月14日亮相，而且該活動將延續至農曆新年。

物業銷售方面，廣州地標商圈白鵝潭的「新世界．天馥」、廣州番禺萬博CBD 的「新世界耀勝尊府」，以及「瀋陽悅景．新世界」均延續強勁銷售表現，其中「瀋陽悅景．新世界」榮登該區域板塊私人住宅市場銷售額第一。