證監會撤回限制通知書 以便向受影響人士退還被挪用的資金

商業創科
更新時間：21:19 2025-12-29 HKT
發佈時間：21:19 2025-12-29 HKT

證監會公布，已撤回向三家經紀行發出的禁止它們處置或處理特定客戶帳戶內的款項或資產限制通知書，以便向受影響人士退還被挪用的資金。早前該三家證券行有帳戶牽涉華瀚健康產業控股（華瀚 ），在財務報表中披露虛假或具誤導性的資料一事。

證監會指出，上述三家經紀行分別是：長江證券經紀（香港）、海通國際證券及金利豐證券，並強調上述三家經紀行並非證監會的調查對象，而該等限制通知書並不影響三者的運作或它們的其他客戶。 

華瀚兩名前高層人員涉嫌挪用資金至其三經紀行賬戶

回顧案情，華瀚兩名前高層人員張岳及鄧杰名下的投資公司BEL於該三家經紀行開設了帳戶，證監會經調查後揭發華瀚集資活動的所得款項曾被挪用，並發現其中有部分款項被存入BEL於上述經紀行開立的帳戶內，於是採取限制行動。 而上述限制通知書旨在保存二人在該等帳戶內持有的資產。

證監會還稱，亦將案件轉介警方商業罪案調查科跟進。警方早前以所得款項被挪用的洗錢罪，成功檢控華瀚前財務總監兼公司秘書。有鑑於此，證監會撤回該等限制通知書，以便BEL（現正進行清盤）的清盤人得以向受影響人士退還受限制資產。

