港話通試運40天 註冊用戶突破50萬

商業創科
更新時間：17:46 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:46 2025-12-29 HKT

本地研發的AI智能對話應用程式「港話通」公布，試運以來短短40天，註冊用戶人數突破50萬。香港科技大學首席副校長兼港話通全維服務董事郭毅可表示，用戶人數的增長並非團隊成就，而是市民願意嘗試和使用本地研發AI服務的結果，感謝市民的支持，以及政府、企業和社會各界的同行，讓團隊能夠在穩妥的基礎上，「把應該做的事情一步一步做好」。

上架5天已登頂App Store

公司表示，回顧過去一年，香港創科發展成果豐碩，其中香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今年2月發布全港首個人工智能大模型「HKGAI V1」。其後，基於「HKGAI V1」模型開發、由港話通全維服務營運的AI智能應用「港話通」於11月20日推出試運行版，並率先於iOS及Android應用商店上架，標誌着本地AI應用正式走進市民的日常生活。

該應用程式上架短短5天，更登上蘋果App Store免費應用程式排行榜首位；隨後「港話通」再下一城，於本月5日正式登陸華為應用程式市場，全面覆蓋各主流手機平台。

