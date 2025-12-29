以應用場景驅動創新 香港科技產業化的戰略路徑｜張梓昌

國務院辦公廳已將「場景創新」提升至國家戰略高度，將其視為將科技轉化為實際生產力的關鍵途徑。根據國務院最新政策，培育和開放應用場景，已成為驗證新技術、新產品、新產業的國家級策略。透過培育與開放場景，打造新技術的「試驗場」、新興產業的「加速器」及制度創新的「試金石」，可加速新技術商業化進程，加快形成新質新產力。以人工智能（AI）為例，其應用場景的戰略性布局，不僅能推動如智能製造、智慧城市、網絡安全等領域的技術與產業深度融合，更為生成式AI、多模態大模型等前沿技術提供成果轉化的舞台，從而加速其商業化落地。

香港推進AI+發展

香港正積極推動AI的本地應用場景建設與應用。《2025年施政報告》明確指出，AI是新一輪科技革命與產業變革的核心驅動力，香港憑藉其科研、資金、數據、人才及豐富國際化應用場景的優勢，有望成為全球AI 發展樞紐。政府採取「加強基建、推動應用導向」策略，推進AI+發展，目標實現「AI產業化、產業AI化」。具體政策措施包括預留10億元設立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景；以及30億元「前沿科技研究支援計劃」，吸引國際科研頂尖人物來港 ，共同開拓多元AI應用場景。

場景為本：科技產業化的加速器

科技發展雖日新月異，但若脫離實際應用場景，創新成果往往停留在概念層面，缺乏數據驗證與市場支撐，難以轉化為提升生產力或生活質量的實際效益。因此，香港推動創科發展，必須堅持場景驅動，確保技術突破與市場需求緊密結合，避免陷入「技術領先卻落地滯後」的現象。

有效的應用場景應同時實現產業升級與民生改善的雙重目標：在產業層面，企業需將智能化、自動化技術融入核心流程，藉此縮短產品開發週期，提升市場反應速度，加快推動數字化轉型。政府與業界應開放更多應用場景，構建完整的數字經濟生態，促成創新成果快速落地。在民生層面，科技應用需深入公共服務與日常生活場景，讓市民切身感受其帶來的便利與安全，並透過社區試驗場景，確保科技真正服務於人，改善生活質量，提升市民幸福感。

因地制宜打造本地應用場景

發展新質生產力，必須立足本地實際，因地制宜打造具香港特色的應用場景。香港作為高度國際化城市、全球最自由經濟體及粵港澳大灣區的中心城市，擁有獨特的資源稟賦、成熟的產業結構及高度開放的市場需求，為場景創新提供了堅實基礎。在香港成功落地的國際化應用場景，將成為企業出海全球市場的重要跳板。

特區政府强調，需因地制宜地制定適合自身發展需要的產業發展策略。通過與粵港澳大灣區的協同合作，不僅能創造跨境應用場景，更能推動科技成果快速落地與跨域轉化。唯有將制度優勢、產業優勢與區域協作能力，轉化為場景驅動的創新動能，香港才能在全球科技競賽中把握先機，加速建設國際創新科技中心。

實現本地化、應用化、落地化

在推動創科落地的實踐中，香港正以「本地化、應用化、落地化」為核心導向，結合城市空間及產業特性，逐步構建出多個具本地特色的應用場景體系。以智能製造為例，結合 AI 及物聯網技術的「智能微工廠」模式，成功實現了小批量、低庫存及高度客製化的生產流程，為本地製造業在土地資源受限的環境中，探索出一條兼具靈活性與效率的新型生產路徑。

在智慧城市建設方面，由香港生產力促進局（生產力局）、土木工程拓展署及安誠－邁進聯營顧問公司共同研發的「地空協同隧道自動檢測系統」，成功攻克了無 GPS環境下的定位技術瓶頸，透過 AI 與多機械人系統協同作業，將檢測效率提升逾二十倍。該系統將應用於T2主幹路及茶果嶺隧道工程的質量檢測和保養，並具備拓展至低空經濟等多類場景的潛力。

此外，生產力局與智藝綠色照明有限公司合作研發的「攀影蜘蛛」機械人，專注於高桿燈鏽蝕檢測，能有效減少道路封閉需求及人力成本，目前已在香港國際機場開展試驗，未來可進一步拓展至更多基建的智能維護場景。兩項創新成果分別榮獲國際「愛迪生獎」金獎及銀獎的肯定。這些實踐充分體現，香港透過因地制宜，以場景為導向，正將前沿科技轉化為切實可行的解決方案，持續為城市的高質量發展注入新質生產力。

場景驅動的創科未來

應用場景不僅是科技發展的核心驅動力，更是香港建設國際創新科技中心的戰略支點。展望未來，香港須進一步強化場景驅動的創新生態。透過政策引導與市場機制相結合，加速形成「技術-場景-產業」的良性循環。

作為推動科技服務、綜合製造及創科應用的研發機構，生產力局將持續擔任國際「連接器」與「增值人」角色，積極推動科技本地化、應用化及落地化，透過實際國際化應用場景促進科技與市場需求深度融合，構建跨地域創新生態，確保創新能夠轉化為實際經濟與社會效益，為香港產業升級與可持續發展提供實質支撐，為企業出海全球市場搭建關鍵橋樑。

香港生產力促進局首席技術總監

張梓昌博士