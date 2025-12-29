Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中銀老撾萬象分行成跨境數字支付平台首批境外直接參與行

更新時間：17:24 2025-12-29
中銀香港今日（29日）宣布，旗下的萬象分行於老撾成功對接數字人民幣跨境數字支付平台，成為該平台的首批境外直接參與行，同時獲委任為老撾當地的收單清算行。

數字人民幣跨境數字支付平台由中國人民銀行推出，接通境內外金融基礎設施運用央行數字貨幣提升跨境支付的效率。該行已完成首筆真實交易測試，相關服務將於明年上半年全面推出。屆時中國內地旅客於老撾消費時，只需透過數字人民幣App掃描老撾國家支付網絡（LAPNet）商戶二維碼，即可直接以數字人民幣完成支付無須提前兌換貨幣。

中銀香港表示，未來跨境數字支付平台亦可望支持其他電子支付工具支付及結算進一步提升旅客跨境支付便利，同時協助商戶降低跨境收款與結算的操作成本。

