騰訊元寶推「任務」功能 一句話設置定時提醒等服務

騰訊元寶宣布一項「任務」功能正式上線，用戶將元寶App及電腦版更新至最新版本後，可通過一句話直接將時間安排、自律習慣、任務計劃告訴元寶，到點就會準時提醒；此外，還可以提前測試任務、手動管理任務或自定義提醒等。

根據官方發布的說明圖片顯示，該功能覆蓋生活瑣事、習慣養成、職場工作、親子互動等多場景，包括寵物驅蟲提醒、睡前故事推送、周報撰寫輔助、行業新聞推送及待辦清單整理等。

提供食譜推薦、助眠歌單等

除了基礎提醒外，還提供延伸服務，例如健康食譜推薦、助眠歌單分享、健身視頻教程查詢等，支持任務測試、手動管理與自定義設置，提醒後可繼續互動交流。用戶可按需設置每日、每周、每月循環任務，方便打理日程安排與各類計劃。

另據內媒報道，《元寶×DeepSeek年度報告》顯示，元寶自今年2月接入DeepSeek以來，持續第一時間更新DeepSeek最新模型，用戶規模穩步增長，並在12月14日創下新的使用峰值，較年初增長100多倍。目前，元寶已穩居內地原生AI應用前三。