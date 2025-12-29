Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡瑪特旗下星星人、Crybaby等又掀熱潮  Hirono隱藏款炒高近6倍

商業創科
更新時間：10:37 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:37 2025-12-29 HKT

泡泡瑪特（9992）旗下頂流IP「Labubu」熱度逐漸退潮，但星星人、Crybaby及Hirono等多個IP又開始透過聯名、特展及新品發布等方式，頻頻掀起網絡熱度。該股今早曾升近4%，高見208元；暫報204.4元，續升逾2%。

星星人與喜茶聯名系列獲搶購

據內媒報道，茶飲品牌喜茶與星星人的聯名活動上周在多家門店上線，有關系列一經開售便引發搶購熱潮，二手交易平台上相關周邊更被炒至高價。此外，Crybaby特展上海站早前（20日）在西岸夢中心·夢工場開放，集合了Crybaby、Crybunny和Cryteddy三款經典IP形象，據報目前展覽的大部分時段均處於「預約滿」的狀態。

至於旗下另一IP「Hirono」（小野），發布首款毛絨掛件盲盒「公路日誌」，包括6個常規款和1個隱藏款，該系列早前（18日）亦在得物潮玩平台上線秒售罄。根據得物App數據顯示，隱藏款「公路拓印」最高成交價從129元（人民幣，下同）上漲至超過800元，溢價近6倍。

另一方面，Labubu作為今年頂流IP，其所在的THE MONSTERS系列成為公司收入主力。截至今年上半年，該系列創收‌48.1億元‌，佔總收入的34.7%‌，按年增長‌668%‌。然而，隨着Labubu產能擴大，其聲勢也逐漸下滑。

