生產力局助破解IP融資難題 推質素分析及資助 設專利檢索支援出海

香港生產力促進局轄下香港技術與創新支持中心（Hong Kong TISC）近日已經正式開幕，為本地企業提供專利檢索、布局諮詢及出海支援等服務。為破解IP融資難題，中心將會推出IP質素分析服務及IP估值資助計劃，並借助政府融資沙盒機制，幫助創新企業與銀行對接。

自研AI增審批效率逾20%

同時，生產力局不僅管理多項政府資助計劃，以推動產業AI化，更率先應用自研AI審批系統「開心果」。該系統自今年6月全面落地後，已成功處理超過3,300宗初審申請，將整體審批效率提升逾20%，而且準確度維持在九成以上。

生產力局首席營運總監林芷君表示，TISC擁有豐富資源，涵蓋172個國家的專利數據庫、法律文獻等實體與線上資源，並不定期推送知識產權小貼士。對於計劃出海的企業，例如拓展至馬來西亞、杜拜等市場，中心可提供當地專利檢索服務，協助企業判斷技術新穎性，提前規避侵權或被侵權風險。在申請策略上，中心配備專業團隊，可根據企業商業模式，提供個性化布局建議。

林芷君稱，過去一年，TISC已接觸超過1,000個香港及大灣區創新主題，完成170宗諮詢及130次檢索服務。其中，一間教育機構在進行AI研發時，就曾透過中心諮詢IP保護難題。中心不僅為其提供專利新穎性、創造性及實用性分析，更指導調整保護策略、梳理申請流程與技術報告要點，成功解決「證據鏈不全」等潛在風險。此外，中心亦主動「走出去」提供服務，例如曾為科學院創新科技大賽的參賽初創團隊，舉辦分組工作坊，現場指導專利檢索與保護規劃。

借助政府融資沙盒機制

針對初創及中小企常遇到的IP融資難題，林芷君表示，中心正積極聯合銀行業界推動合作，並借助政府融資沙盒機制，促進對接。具體來說，中心將提供的專利質素分析報告，能從法律、科技、經濟三大維度客觀評估專利的實用性與穩固性。

同時，生產力局計劃於2026年年中推出IP估值資助計劃，資助企業聘請會計師等專業人士進行財務估值。這兩份報告相結合，能為銀行提供權威的雙重評估依據，增強銀行對以IP作質押融資的信心，幫助企業將無形資產轉化為發展資金。

支持企業創新升級

支持企業創新升級是生產力局的核心工作之一。該局擔任共11個政府資助計劃的秘書處，覆蓋多個政策局及部門。在剛過去的財政年度，這些計劃共收到超過2.5萬份申請，批核金額高達31億元，其中逾九成來自中小企，有效助力企業升級轉型。

林芷君指出，為針對性協助企業，特別是製造業，局方正積極推介各項資助。例如，創新科技署轄下創新科技基金於11月18日新推出了「製造及生產線升級支援先導計劃」。該計劃專為香港製造業及設有生產線的企業而設，企業可申請資助應用AI、數據分析、物聯網等先進技術，涵蓋顧問服務、設備及軟硬件，每個項目最高資助額達25萬元，採用政府與企業1比2的配對模式，項目為期一年。