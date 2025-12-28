傳字節跳動計劃明年向華為採購400億元人幣芯片

傳抖音母企字節跳動計劃明年從華為採購的昇騰晶片，相關訂單總額或將超過400億元人民幣，首批規模達百億元芯片訂單，即將開啟交付。

華為首批價值百億人幣芯片訂單即將交付於字節

據內媒引述消息報道，由於今年4月NVIDIA H20芯片斷供後，字節跳動的算力缺口顯現，以及其雲計算業務火山引擎和AI應用豆包的Tokens調用量爆發式增長。為此字節大規模加大國產算力採購 ，並開始加速與華為的深度合作。

報道還指出，字節跳動在今年在華為晶片的採購數值近乎為零，而雙方在這次400億元人民幣的訂單中的首批晶片即將開啟交付，規模達百億級，這將成為內地國產算力發展的里程碑時刻。

傳字節明年投入1600億人幣建設AI基礎設施

翻查資料顯示，早前外電引述消息報道，字節跳動計劃明年投入1,600億元人民幣用於AI領域，規模高於今年的1,500億元人民幣，其中投入金額中約一半將用於採購先進的芯片，開發人工智慧模型和應用。