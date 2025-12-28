Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳字節跳動計劃明年向華為採購400億元人幣芯片

商業創科
更新時間：20:41 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:41 2025-12-28 HKT

傳抖音母企字節跳動計劃明年從華為採購的昇騰晶片，相關訂單總額或將超過400億元人民幣，首批規模達百億元芯片訂單，即將開啟交付。

華為首批價值百億人幣芯片訂單即將交付於字節

據內媒引述消息報道，由於今年4月NVIDIA H20芯片斷供後，字節跳動的算力缺口顯現，以及其雲計算業務火山引擎和AI應用豆包的Tokens調用量爆發式增長。為此字節大規模加大國產算力採購 ，並開始加速與華為的深度合作。

報道還指出，字節跳動在今年在華為晶片的採購數值近乎為零，而雙方在這次400億元人民幣的訂單中的首批晶片即將開啟交付，規模達百億級，這將成為內地國產算力發展的里程碑時刻。 

傳字節明年投入1600億人幣建設AI基礎設施

翻查資料顯示，早前外電引述消息報道，字節跳動計劃明年投入1,600億元人民幣用於AI領域，規模高於今年的1,500億元人民幣，其中投入金額中約一半將用於採購先進的芯片，開發人工智慧模型和應用。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
5小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
21小時前
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
8小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
12小時前
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
8小時前
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT