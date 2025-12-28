Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究指YouTube新用戶獲大量推薦AI垃圾片 料年創逾9億收入

商業創科
更新時間：12:28 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:28 2025-12-28 HKT

據外媒引述研究發現，YouTube演算法向新用戶推薦的影片中，超過20%是「AI垃圾影片」（AI slop），亦即低品質的AI生成內容，旨在刷點擊量，估計每年創造約1.17億美元（約9.13億港元）收入。

影片編輯公司Kapwing調查全球1.5萬個最受歡迎YouTube頻道（每個國家排名前100名）發現，278個頻道只包含AI垃圾內容。不過，這些AI垃圾頻道料累計錄得逾630億次觀看次數、訂閱用戶超過2.21億，以及每年帶來約1.17億美元收入。

西班牙2000萬人關注熱門AI頻道

有關研究人員還創建了一個新的YouTube帳號，發現其推送的前500個影片中，有104個是AI製作的垃圾影片。報道又指，這500個影片中，有三分之一更屬於「腦殘」類別，該類別不僅包括AI製作的垃圾影片，還包括其他旨在透過吸引注意力來牟利的低品質內容。

Kapwing指出，這些頻道遍布全球，擁有數百萬訂閱用戶，例如在西班牙便有2,000萬人（幾乎佔該國人口一半）關注熱門AI頻道；在埃及的AI頻道擁有1,800萬粉絲；在美國，擁有1,450萬粉絲；在巴西，則有1,350萬粉絲。
 

