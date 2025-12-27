一年內AI預訓練料有重大創新 Google Gemini功臣：模型從算法轉向建構系統

Google早前推出新一代AI大語言模型Gemini 3受到好評，Google DeepMind的Gemini預訓練負責人Sebastian Borgeaud日前透露Gemini 3能實現巨大的性能飛躍，原因是「更好的預訓練和更好的後期訓練」，直言現在不再僅僅是在構建一個模型，而是「真正在構建的是一個系統。」

他表示Gemini 3 的飛躍並非單一環節的突破，而是無數細節持續優化的結果：「我們幾乎每天都能找到讓模型變更好的地方，整個團隊都在加速前進。」

他又預計，在未來一年內針對提升長上下文處理效率以及進一步擴展模型上下文長度的預訓練技術，將會有重大創新。



