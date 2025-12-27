Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一年內AI預訓練料有重大創新 Google Gemini功臣：模型從算法轉向建構系統

商業創科
更新時間：15:02 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:02 2025-12-27 HKT

Google早前推出新一代AI大語言模型Gemini 3受到好評，Google DeepMind的Gemini預訓練負責人Sebastian Borgeaud日前透露Gemini 3能實現巨大的性能飛躍，原因是「更好的預訓練和更好的後期訓練」，直言現在不再僅僅是在構建一個模型，而是「真正在構建的是一個系統。」

他表示Gemini 3 的飛躍並非單一環節的突破，而是無數細節持續優化的結果：「我們幾乎每天都能找到讓模型變更好的地方，整個團隊都在加速前進。」

他又預計，在未來一年內針對提升長上下文處理效率以及進一步擴展模型上下文長度的預訓練技術，將會有重大創新。


 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
7小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？ 或預示肝膽功能出問題 近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
5小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
8小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
6小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
4小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
9小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
6小時前
深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點
深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點
旅遊
6小時前