港人花3小時北上打匹克球Pickleball 球場變商務社交新場景 商業規模達240億

今年源自美國車庫的休閒運動匹克球（Pickleball）快速席捲中港兩地，逐步躍升為全民年度新寵。在社交平台上，名人如鍾嘉欣、容祖兒、陳庭欣、奧運冠軍李小鵬、樊振東等打卡匹克球的畫面頻現；現實生活中，這項融合網球、羽毛球與乒乓球特質的運動，已滲透至從年輕人到退休長者的日常。有港人每月花費千元參與匹克球運動，更有人寧願耗時三小時北上深圳打球。這股熱潮不僅是全民健康的象徵，更有香港商人捕捉到背後的商機，認為這是一個具備商業潛力的運動項目，更預測明年開始，匹克球「第一陣火就會上來」。

每月花千元打球 深圳場館港客佔比四成

近幾月，香港一提供健康教育管理的平台每週堅持組織匹克球活動，創辦者Vincent回憶道，年初在社交平台上看到相關影片便去報了體驗課，此後便「一試上癮」，「不像羽毛球有正反拍那麼多技巧，基本上打過去就行」，看網上視頻學發球就能上手，無需專業教練。如今他每周組織2至3次活動，非黃金時段場地費每小時250元，四人分攤後每人兩小時約100元，每月開銷約1,200元。這一活動透過社交平台吸引了各年齡層、不同收入群體，甚至退休人士都紛紛加入。​

除在香港打球外，更有不少港人選擇北上深圳。深圳一匹克球館教練林國彬自年初加入後，發現雖然球館在龍華區觀瀾湖地帶，離口岸較遠，從香港出發到球館需3小時，但仍有不少學員來自香港，甚至一次性購買10節課，「他們寧願在深圳住1至2天，集中上4至5節課再返回。」目前該場館香港客群佔比達40%。據介紹，該館平日場地費每小時120元（人民幣，下同），黃金時段180元，一對一課程均價280元，相比香港四五百元的課程性價比更高；且香港不少場館沿用羽毛球場地膠，而深圳專業場地更能滿足需求，並在場地空間、燈光條件上更勝一籌，對有一定水平的玩家來說體驗差距明顯。

網球教練投身匹克球 稱前景或超越網球

在匹克球快速發展的同時，不少傳統球類運動從業者也在轉型。曾在珠海攻讀網球專業的林國彬，大學三年級時接觸匹克球後便轉向這一領域。他指出，2023年底至2024年初，匹克球在珠海發展迅猛，加上中國網球協會將其歸類為網球分支管理，國家體育局的重視讓他判斷「前景或超越網球」。

至於為何轉型，他認為網球技術提升到高階需大量的時間訓練，而匹克球體系尚未完全成熟，教學空間更大，且室內場地規劃避免了戶外暴曬，運動量更溫和。他指目前國內高水平匹克球選手中，60%至70%來自網球領域，另有部分源自乒乓球項目。

爆火背後：3歲到90歲能同場競技 四代同堂參與

匹克球為何爆火，多位受訪者均指出其背後源自對不同群體的高度包容性，有匹克球愛好者分享稱，這項運動最初就是為兒童和老人設計的家庭娛樂項目，技巧要求低、上手極快。廣州市匹克球協會會長王慶民亦分析道，匹克球價值在於全民適配性，從3歲到90歲能同場競技，三代同堂、四代同堂共同參與的場景，是其他運動難以實現的。

王慶民分析道，匹克球價值在於全民適配性，從3歲到90歲能同場競技，三代同堂、四代同堂共同參與的場景，是其他運動難以實現的。

除年齡包容外，性別的包容性亦突出，蘭斯博集團創始人和總裁袁家龍發現，網球、羽毛球、乒乓球的男女參與比例約為7:3或8:2，國外匹克球男女參與比例接近，女性相對易於掌握，甚至有機會戰勝男性，良好體驗感進一步拉動參與度。

潮流也是原因之一，Vincent指運動健康現已成為大趨勢，就像一種人設，「你不做運動就好像很奇怪」。在全民運動潮驅動下，人們願意嘗試新穎項目，而匹克球恰好抓住了這一需求；此外，匹克球不像羽毛球需要頻繁前後跑、急停急轉，亦不同於網球的大範圍左右移動，身體傷害風險低，特別適合中老年群體。

屬於「平民運動」商業交易效率高於高爾夫

相較高昂的網球裝備和教練費用，匹克球普通人自學即可參與，入門門檻更低。事實上匹克球高水平玩家裝備消耗亦不小，林國彬計算指，球約10元一顆，球拍半年更換一次需六七百元；網球換線一次含手工費為60至100元，兩三個月更換一次，兩者長期消費差距不大。但網球若要達到高水平需數萬元學習費用，匹克球提升技術成本僅為其一半，仍屬於「平民運動」。

匹克球的商務社交屬性更遠超傳統運動，Vincent分享，自己在運動中結識了不少內地企業家，「匹克球門檻低、娛樂性強，大家打球時能隨時聊天。」生意人未必擅長傳統運動，但願意嘗試匹克球這一新興項目，運動過程中容易產生商業合作機會。更重要的是，運動場上的合作能反映人品，「球品見人品」，合作需要可靠的夥伴，一起運動的社交對象則相對正面包容。

袁家龍則指，經美國市場研究發現，匹克球運動催生的商業交易，效率高於高爾夫。高爾夫耗時可達一兩天，匹克球兩小時即可結束並轉入商務洽談，其在美國的受歡迎程度已開始挑戰高爾夫球地位，而中國的商務社交氛圍目前仍屬初始階段，參與者多為年輕人和退休人士，在職高管佔比不高，他期望將其打造成交流、社交、商業元素兼備的平台。

市場研究和諮詢公司CMI 11月調查數據顯示，預計從2025年到2034年，全球匹克球市場的複合年增長率將達到15.38%。2025年的市場規模估計已達31億美元（約合241.8億港元），推算2034年，估值更可達89.7億美元（約合699.6億港元）。

商業潛力漸顯 港人紛紛投資建場館 商業化或需十年

匹克球的商業潛力已被市場察覺，不少投資者開始佈局場館。香港旅館老板Jensen正在觀塘籌備匹克球館，選址於港鐵站附近的商業大廈，面積約5,000呎，規劃兩個球場、半個練習場和一個休息區。

「香港找場地很難，需要大面積和高樓底，我們花了兩個月才找到合適地點。」他透露，場館月租金接近20萬港元，定價參照香港私立場館，每小時300至500港元，視時段調整。Jensen看好未來兩三年的市場機會，認為香港還有很多人沒接觸過，且很多地區室內場地稀缺，存在發展空間。

同樣是港人的袁家龍則選擇在深圳開匹克球館，原因在於香港場館樓高通常無法滿足匹克球賽事所需的7米標準，且租金是深圳的三四倍。他透露，近期場館生意明顯向好，年初剛開業時都是有基礎的玩家來提升水平，現在則「新人小白越來越多」。

不過，在王慶民看來，匹克球暫無法取代高爾夫球、網球等傳統運動，但隨著年齡和身體條件變化，參與者可能從乒乓球、羽毛球轉向匹克球。傳統運動發展動輒都有上百年歷史，他預測匹克球要達到普及和商業化水平，大約還需要十年時間。

浪潮是否可持續？奧運潛力成關鍵

關於匹克球熱潮能否持續，Vincent認為，相比一眾傳統運動項目，網球、羽毛球易有實力差距大的問題，跑步的堅持難度亦大，以及獨木舟、遊泳等對技能要求高，匹克球15分鐘就能上手，低門檻會持續吸引新參與者並容易堅持下來。

袁家龍則堅信其長期發展潛力，他分析匹克球依賴兩大群體，一是競技群體會隨著賽事體系完善而穩定存在；二是休閒群體，因匹克球適合不同年齡層用戶，令其逐漸成為全民健康品牌運動。此外他最看好的驅動力是奧運入圍，他指2032年澳洲布里斯班奧運會，匹克球入奧概率達80%至90%，一旦入奧，國家必將大力推動，熱度便不會消退。

不過亦有聲音指出，匹克球近兩年雖非常火爆，但後續可能像網球一樣經歷短期爆火後平穩調整，才再次升溫的過程，作為非傳統運動，其持續性或不及網球，還需持續觀察。

袁家龍又指出，中國市場目前發展速度低於鄰近地區。去年5月啟動匹克球項目時，越南也才剛剛起步，僅一兩個場館，當時他認為中國發展應該更快，但一年以來，越南將其列為「國家運動名片」，透過藝人推廣、高額獎金驅動全民訓練，而因冠軍獎金500美元，已超過當地公務員約300美元的月資，吸引力極大，如今當地選手水平在國際頂級賽事中能打敗香港冠軍與美國專業選手；馬來西亞也幾乎每周都有新場館開業，其主要靠年輕人打卡傳播，帶動全民參與。對於中國市場，他原本希望今年6月形成氛圍，實際9月底才湧入新參與者，但這主要因為需先解決場地不足的問題，他堅信一旦場地到位，推廣會隨之而來，而明年開始，匹克球「第一陣火就會上來」。