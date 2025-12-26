聯想料推AI超級智能體 據報對標豆包能力 後台可協調多個功能

據內媒報道，聯想集團（992）計劃在國際消費性電子展期間發布首款面向全球市場的「AI超級智能體」，該智能體定位為公司戰略級別應用。目前，該智能體名稱尚未對外公開，但據知情人士指出，該應用可實現的AI能力類似豆包，且較豆包的功能更全面，可實現跨設備連接與統籌。

可在同時存在多設備中

報道還指出，該人士曾觀看過該款應用的測試版演示，據介紹，不同於單一應用或語音助手，該智能體可同時存在於聯想旗下Motorola手機、PC、平板以及可穿戴設備之間，在多終端之間無縫銜接使用。

報道又表示，該智能體並非操作系統，而是可以連接不同AI能力與硬件終端的系統級應用，幫助用户在後台協調多個智能體，以實現類似豆包手機助手的功能。除此之外，還可以通過文字、語音和環境感知與用户互動，並在長期使用中學習個人習慣。