國家創投引導基金正式啟動 財政部：料撬動萬億社會資本 重點投資初創企業

今日（26日）國家創業投資引導基金正式啟動，由「京津冀創業投資引導基金」、「長三角創業投資引導基金」、「粵港澳大灣區創業投資引導基金」三隻區域基金設立運作。據內媒報道，內地財政部相關負責人指，該基金具備財政力度更大、投資定位更精準、以及資金放大效果好的特點，預計會撬動萬億級別的社會資本。

聚焦前沿科技領域

報道還指出，該基金主要聚焦AI、生物製藥、量子科技、6G等前沿科技領域，以長達15至20年的存續周期，匹配技術長周期研發需求。另外，基金採取「引導基金」、「區域基金」、「子基金」三層架構，會在「區域基金」及「子基金」層面，積極面向地方政府、金融機構、國有企業、民營企業，通過千億級財政資金，料撬動萬億級別的社會資本。

白京羽：助力初創企業技術攻關

國家發展改革委創新和高科技發展司司長白京羽表示，該基金定位是堅持做早期基金，他認為現今的科技領頭企業都是曾經的種子、初創企業，雖然這類企業成長性好，前景廣闊，但同時風險較高，不確定性較大，即使社會資本對它們普遍關注，但投資仍持謹慎態度。針對以上難題，引導基金將種子期、初創期、早中期企業作為投資重點，支持企業聚焦前沿領域，開展原創性及顛覆性的技術攻關。