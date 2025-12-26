德風申上市遭發回 保薦人被「貼堂」
更新時間：09:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:33 2025-12-26 HKT
繼證監會和港交所（388）本月初向新股保薦人致函表達，上市申請質量下降的憂慮後，聯交所的網站近日披露，時隔兩年半再有上市申請人被發回，為由內地轉戰香港上市、工業物聯網軟件解決方案技術開發商「德風新征程」。該公司於上月24日被「打回頭」，其獨家保薦人日進資本亦被「貼堂」，而日進資本為今年3月掛牌的舒寶國際（2569）和2022年掛牌的雙財莊（2321）獨家保薦人。
外電曾報道，證監會和港交所向新股保薦人致函表達監管憂慮，當中提及上市文件草擬品質差、未能回應監管機構的意見，以及無法及時聯繫負責IPO的人員，又批評上市文件草稿篇幅不必要地過長。
再有GEM申請闖關成功
另一邊廂，再有GEM上市申請人闖關成功，為一間於馬來西亞土木工程承包商BBSB，該公司今年6月底提交上市申請，保薦人為力高企業融資。值得留意的是，GEM新股市場淡靜，今年僅有1股GEM股掛牌，為10月掛牌的金葉國際（8549）。
最Hit
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT