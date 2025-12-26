Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德風申上市遭發回 保薦人被「貼堂」

商業創科
更新時間：09:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:33 2025-12-26 HKT

繼證監會和港交所（388）本月初向新股保薦人致函表達，上市申請質量下降的憂慮後，聯交所的網站近日披露，時隔兩年半再有上市申請人被發回，為由內地轉戰香港上市、工業物聯網軟件解決方案技術開發商「德風新征程」。該公司於上月24日被「打回頭」，其獨家保薦人日進資本亦被「貼堂」，而日進資本為今年3月掛牌的舒寶國際（2569）和2022年掛牌的雙財莊（2321）獨家保薦人。

外電曾報道，證監會和港交所向新股保薦人致函表達監管憂慮，當中提及上市文件草擬品質差、未能回應監管機構的意見，以及無法及時聯繫負責IPO的人員，又批評上市文件草稿篇幅不必要地過長。

再有GEM申請闖關成功

另一邊廂，再有GEM上市申請人闖關成功，為一間於馬來西亞土木工程承包商BBSB，該公司今年6月底提交上市申請，保薦人為力高企業融資。值得留意的是，GEM新股市場淡靜，今年僅有1股GEM股掛牌，為10月掛牌的金葉國際（8549）。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
20小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
19小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
23小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
23小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
19小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
14小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
12小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
2小時前