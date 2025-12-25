馬斯克料美國經濟18個月內雙位數增 應用人工智能為增長火車頭

全球首富、Tesla創辦人馬斯克預計美國經濟將在未來12至18個月內進入雙位數增長時期，稱應用人工智能為主要推動力。

5年內或實現三位數增

馬斯克周三（24日）在社交平台發文指，如果將應用智能視為美國經濟增長的代理指標，「大約5年內可能實現三位數增長」。

馬斯克這番言論適逢美國經濟數據走強，第三季度GDP年化增長達4.3%，達到兩年來最高水平，主要受強勁消費支出和穩定商業政策推動。

聯儲局官員已將AI數據中心投資列為2026年經濟增長預期上調的關鍵因素之一。有分析認為，AI技術的廣泛滲透和應用預計將顯著提高生產效率和創新能力，從而推動美國經濟進入更高的增長區間（10%或以上）。