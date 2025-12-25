八達通研推自動感應過閘 「無需攞出嚟拍機」  搭車及零售支付均適用

八達通兩位一代功臣，營運總監甘志深、零售業務及合作夥伴總監李玉兒將於本月底齊齊榮休。兩人均認為，下一個機遇應在跨境支付方面。繼中國內地、泰國、南韓、日本後，李表示將繼續跟隨用戶腳蹤開拓另一些東南亞國家的零售消費支付市場。甘指八達通亦在探討打通內地以外的跨境交通支付場景；本地方面，冀兩、三年後可以推出超寬頻（Ultra-wideband，簡稱UWB）式全新支付服務，讓用戶不用取出手機八達通都可過閘搭港鐵。

八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒（左）及營運總監甘志深均認為下一個機遇在跨境支付方面。 何健勇攝

八達通早在4年前已提及希望推UWB的支付服務。甘志深稱，其實有關技術已存在，現冀未來2、3年可成事，並說：「屆時（用戶）唔使攞部手機出嚟，就即刻可過閘，閘機會自動感應和扣錢……而家就係10厘米內、將來就可能1米內已經認得到你部手機，唔需要再攞出嚟拍機」，目前正積極研究中，因事前需統一標準，故有一個過程。如成事，這將適用於港鐵環境下的搭車和一些零售支付場景。

續拓東南亞跨境零售支付

拓展跨境零售支付方面，李玉兒說，八達通希望能在其他東南亞國再下一城，因其策略都是跟隨港人的腳步，她說：「只要港人鍾意去邊度玩，都是我哋首要拓展的目標市場」，並正在探討一些市場，待時機成熟時，便會發布。

目前八達通暫只可在內地跨境付費搭車。甘志深指出，其實亞洲區內有個智能卡相關的組織，涵蓋內地、香港、新加坡、台灣、南韓、泰國，定期輪流在六地開會，彼此也有探討有關交通的跨境支付互通性。新加坡亦很想打通與香港的跨境支付。技術上的可行性，則以日本的JR與香港最接近。他又稱，推行區內跨境交通支付，除了技術也需當地公共交通機構配合。

八達通兩大功臣月底榮休

他們臨別受訪時細數過往的點點滴滴，最後二人寄語新一代，甘志深認為要「唔怕蝕底、睇長遠」；李玉兒則認為「叻之餘、要謙卑」。

甘李二人分別在八達通任職了30年及18年。甘志深受訪一開始便展示一張紙色發黃的物體，原來是他保留一則30年前的地鐵（現稱港鐵）招聘廣告。他說，1995年時便是看到這則廣告而加入港鐵，擔任系統設計經理，負責還未面世的八達通項目。

曾從事銀行業、電訊業的李玉兒未加入八達通前，曾代表香港電訊（HKT）與八達通商討生意。她說，自己是經前上司轉介到八達通工作。當時她見八達通是人人皆曉的品牌，再加上考慮到八達通或會上市，故決定加盟。

稱「八達通之父」另有其人

提到八達通之父，甘志深未敢自居，更多番強調當年時任地鐵市務及策劃總監的盧保（Rob Noble）以及時任總經理（聰明卡）陳弼時（Brian Chambers）兩位前上司才是真正的八達通之父。

對於八達通和Octopus中英名的由來，年輕一輩未必清楚，其實是當年公開徵名比賽而得，中英文組別兩位勝出者均獲八兩金作獎品。時隔多年後，甘志深透露原來當年還有一個小插曲，大約十年前他巧遇一位小學校長，才得知校長也是當年同樣提名八達通參賽，但因當時有三人都以八達通提名，地鐵遂抽籤決定得獎者。

甘志深因一事而對字眼特別敏應和執着。事源在1998年4月，當時規定八達通卡的有效期限為9個月，但有一名乘客使用一張過期失效八達通卡搭巴士，結果收費機顯示的中英文訊息為「Illegal Card」及「假卡」，而司機在公司指示下將乘客送到警署。至今他對當年所有受影響乘客仍深感愧疚。事後八達通已立即將有效期延長到3年，並把失效字眼改為「Expired Card」和「失效卡」。而回想八達通歷年最大風波，他指是當年將客戶資料轉讓其他機構的私隱事件。

隨着儲值支付工具（電子錢包）的湧現，零售支付市場競爭越演越烈。李玉兒認為戰況最激烈是政府派發消費券的時期，因不少新來者要搶灘。

寄語年輕人「唔好怕蝕底」

二人將於月底退休，甘志深表示，如有機會，也會參與相關界別的導師或顧問的工作。李玉兒則說，「自己喜歡試新野，和好鍾意去體驗式的旅行」，並已定出退休後首選旅遊之地。

臨近訪問尾聲，甘志深寄語年輕一輩，「做事要忠於自己，唔好怕蝕底，長期一定會有回報，唔好睇短暫」。李玉兒則稱，「叻人有自信之餘，亦要謙卑，認真虛心聆聽別人說話。」最後，甘志深希望「我們（八達通）下一代可以把持信念，繼續保持着這個品牌、一個香港人的品牌」。