「杭州六小龍」之一雲深處啟動A股IPO輔導 獲「國家隊」押注

12月24日，證監會信息顯示，杭州雲深處科技股份有限公司（簡稱「雲深處」）正式啟動上市輔導，輔導券商為中信建投證券。

《星島》注意到，這家被稱為「杭州六小龍」之一的機器人公司，剛剛在兩周前完成超過5億元的C輪融資，加速具身智能核心技術攻關與行業落地。

有業內人士指出，雲深處從完成大額融資到啟動IPO輔導，僅間隔14天，可以窺見公司沖刺資本市場的決心與速度。

雲深處成立於2017年11月，聚焦具身智能技術創新與行業應用，專注於四足機器人、人形機器人及核心零部件的研發、生產、銷售和服務。公司創始人兼CEO朱秋國為控股股東及實際控制人，其與一致行動人合計控制公司32.60%的股份。

據雲深處介紹，公司C輪融資由招銀國際和華夏基金聯合領投，陣容堪稱豪華。特別是作為「國家隊」，中國電信、中國聯通旗下基金亦參與了此次戰略投資。

此外，雲暉資本、中芯聚源、浙大基金會、首程控股等多家機構紛紛跟投，達晨財智、前海方舟、央視融媒體基金、北京機器人產業發展投資基金和華映資本等老股東也繼續加持。

