Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「杭州六小龍」之一雲深處啟動A股IPO輔導 獲「國家隊」押注

商業創科
更新時間：11:55 2025-12-24 HKT
發佈時間：11:55 2025-12-24 HKT

12月24日，證監會信息顯示，杭州雲深處科技股份有限公司（簡稱「雲深處」）正式啟動上市輔導，輔導券商為中信建投證券。

《星島》注意到，這家被稱為「杭州六小龍」之一的機器人公司，剛剛在兩周前完成超過5億元的C輪融資，加速具身智能核心技術攻關與行業落地。

有業內人士指出，雲深處從完成大額融資到啟動IPO輔導，僅間隔14天，可以窺見公司沖刺資本市場的決心與速度。

雲深處成立於2017年11月，聚焦具身智能技術創新與行業應用，專注於四足機器人、人形機器人及核心零部件的研發、生產、銷售和服務。公司創始人兼CEO朱秋國為控股股東及實際控制人，其與一致行動人合計控制公司32.60%的股份。

據雲深處介紹，公司C輪融資由招銀國際和華夏基金聯合領投，陣容堪稱豪華。特別是作為「國家隊」，中國電信、中國聯通旗下基金亦參與了此次戰略投資。

此外，雲暉資本、中芯聚源、浙大基金會、首程控股等多家機構紛紛跟投，達晨財智、前海方舟、央視融媒體基金、北京機器人產業發展投資基金和華映資本等老股東也繼續加持。

《星島環球網》記者 葉紫 上海報道

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
7小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
20小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
21小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
18小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
3小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
21小時前