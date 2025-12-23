「百分百擔保特惠貸款」壞帳率達18.5% 逾3成違約企業及擔保人面臨或已破產

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運在金管局《匯思》撰文表示，截至今年11月底，在疫情期間推出的「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的累計壞帳率分別為18.5%及21.2%，現時兩項特惠貸款已分別收回約37%及41%，其餘大部分貸款亦在如期還款。他又指，由於大部分貸款仍處於一共可長達10年的還款期，仍然牽涉大量債務償還和追討工作需要處理。

部份正商討還款方案

根據貸款機構的追收進度報告，截至今年10月底，在「百分百擔保特惠貸款」下，超過三成違約的借款企業及其擔保人正面臨或已清盤和破產，亦有近兩成以申請法庭判令的方式追討；其餘約一半個案主要是貸款機構透過委任代理人或自行催收，有部分亦已達成或正商討還款方案。

至於就「百分百擔保個人特惠貸款計劃」而言，近兩成違約的借款人正面臨或已破產；其餘個案則包括貸款機構正透過委任代理人或由自行催收，亦有法庭判令，以及已達成或正商討還款方案等。

鮑克運指出，政府在推出兩款產品時把它們的整體壞帳率假設在25%的水平。由於疫情持續數年，疫情後市民一些生活習慣和經濟環境產生了變化，而部分中小企業的經營環境亦未有如預期般得以改善，有機會對壞帳率添加壓力。

關注違法行為 涉虛假文件和賄賂等

鮑克運提到，兩項產品下的懷疑違法行為值得關注，包括使用空殼公司、虛假文件和賄賂銀行工作人員等非法手段來獲取貸款。按證保險公司及貸款機構對任何違法行為絕對是零容忍，一旦發現涉嫌違法行為，定必向執法機構舉報。

截至今年10月底，在「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」下，按證保險公司及貸款機構在申請審查過程中合共拒絕或阻截了約3,100宗懷疑涉及違法行為的申請，總金額達53.1億港元，有效避免了一些潛在風險和壞帳損失。

已延長「中小企融資擔保計劃」

另一方面，鮑克運提到，今年施政報告宣佈加大支援中小企業，包括將「中小企融資擔保計劃」（計劃）下八成信貸擔保產品的申請期延長兩年，以及將「還息不還本」安排再度延長一年。按證保險公司和貸款機構已完成準備工作，並於今年11月推出相關新措施。

截至今年11月底，「中小企融資擔保計劃」（計劃）下八成及九成信貸擔保產品已合共惠及約25,000家企業和約40萬名僱員，而相關信貸擔保產品的申請期將分別於2028年3月31日和2026年3月31日結束。