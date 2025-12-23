Nvidia據報明年對華出口H200晶片前 美議員促商務部公開審批情況

市傳英偉達（Nvidia，NVDA）計劃明年2月中之前向中國出口H200人工智能晶片之際，據路透報道，美國議員周一（22日）要求美國商務部披露所有中國公司申請英偉達H200晶片的許可審批情況，並在許可證獲批後48小時內予以公布。

希望知道多項評估資料

美國參議員Elizabeth Warren和眾議員Gregory Meeks希望在頒發許可證前，就有關問題舉行簡報會，內容包括「對獲准出口晶片的軍事潛力進行評估，以及盟友和夥伴對出口這些晶片決定的反應」。他們還希望看到特朗普政府簽署任何允許向中國出口晶片的政府間協議文本、商務部對中國自主生產最先進晶片的性能評估，以及中國有能力生產多少晶片的評估。

特朗普准對華出售H200晶片

美國總統特朗普本月表示，將允許出售英偉達的H200晶片，但美國政府需從中收取25%的費用。他表示，這筆交易將通過減少對中國晶片的需求，幫助美國企業保持對中國晶片製造商的領先優勢。