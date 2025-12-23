美銀CEO稱AI開始對經濟影響擴大 惟行業過熱風險仍可控

據彭博報道，美國銀行（BAC）行政總裁莫尼漢（Brian Moynihan）表示，AI正開始對美國經濟產生更大的影響。另一方面，鑒於早前市場有言論指AI投資存在泡沫風險，莫尼漢則表示，由於AI行業只由少數幾家公司組成，即使AI行業過熱而不得不收縮，銀行仍認為其對經濟造成的風險相對較小，對消費者及就業市場的影響亦相對有限。

明年AI或貢獻更大投資份額

報道引述莫尼漢指出，AI領域的投資在過去一年持續增長，明年及以後或會貢獻更大的份額。他又指，AI的影響力正日益擴大，雖然並非所有增長都歸功於AI，但其邊際效應相當顯著。

該行料美國明年經濟表現強勁，預計增速為2.4%，高於2025年的約2%。莫尼漢稱，雖然勞動力市場開始疲軟，但看起來更像是就業市場的正常化過程。

莫尼漢還說，「作為貸款方，我們會關注這些項目的槓桿率，確保我們對槓桿率及承諾使用數據中心的一方的合約期限感到滿意」。

美國銀行亦正使用AI

他又表示，美國銀行本身也在使用AI，公司於2018年推出了其智能客服機器人Erica，現在Erica可以回答700個問題，之前只可回答200個問題。莫尼漢表示，「我們將越來越多地應用自動化智能，或者我們稱之為增強智能，即人們利用AI來提高效率，並將影響所有企業」。