字節跳動據報明年投入1600億人幣 建設AI基礎設施

據英國《金融時報》引述消息報道，TikTok母公司字節跳動已初步計劃在2026年投入1,600億人民幣的資本支出，高於今年的1500億元人民幣，以用於建設AI基礎設施，其中約一半將用於採購先進半導體，以開發AI模型和應用。事實上，字節跳動已為明年制定了850億元人民幣的AI處理器預算。

若不受限制買H200 支出料更多

報道指出，雖然美國總統特朗普已解除了對英偉達（Nvidia）H200處理器的銷售禁令，但由於部分華盛頓議員和中國當局的反對，銷售仍可能受阻。若銷售獲得批准，字節跳動及其他中國科企均有意大量訂購H200，其中字節跳動計劃先試購2萬台H200，單價約2萬美元；如果能不受限制地購買更多H200，字節跳動2026年的資本支出可能會大幅增加。

報道又指，字節跳動還持續斥資數十億美元租賃海外數據中心，以便合法使用英偉達最先進的硬件，用於訓練人工智能模型並為海外客戶提供服務。

不過，與美國大型科企相比，有關支出仍相形見絀，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta等今年在建立支撐AI模型和產品的數據中心方面就投入了超過3,000億美元。