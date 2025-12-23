鄭家純家族據報聘請顧問 洽售倫敦瑰麗酒店

據彭博引述消息報道，新世界（017）鄭家純家族已聘請顧問，準備出售位於倫敦的瑰麗酒店。瑰麗酒店集團發言人拒絕置評，但表示旗下品牌並未出售，所有酒店均照常營運。

試圖出售一系列資產

報道提到，受累於香港房地產價格下跌，導致新世界負債率上升，正試圖出售一系列資產，同時鄭氏家族亦一直在尋找合作夥伴注資。

事實上，新世界早前曾提出19億美元債務置換要約，並獲持有本金額合共25.29億美元的永續債及債券持有人願意接納要約，集團預期將發行合共13.62億美元的新永續債及債券，較其原本預計的發行上限19億美元，達標約71%。完成換債後，料可削減永續債及債券本金額約11.7億美元。

另一方面，本月初也有報道指鄭家純正為家族旗下瑰麗酒店集團物色買家，探討出售酒店部份資產的可能性，並已與一些公司接洽，惟談判仍屬初步階段，最終是否成事仍有變數。

瑰麗酒店業務現時由鄭家純女兒鄭志雯主理，隸屬於家族私人投資旗艦周大福企業。目前該品牌在全球擁有58間酒店，其中位於香港的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）今年榮登「世界50最佳酒店」榜首；另據一份債務置換計劃文件顯示，該酒店估值已達159億元。

