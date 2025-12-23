港IPO融資額全球第一 日均成交創新高 港交所：全球投資者紛紛返場

2025年即將收爐，據港交所（388）昨日公布年度回顧報告，本港今年金融市場成績斐然，其中新股市場（IPO）融資額位居全球第一，平均每日成交額更創歷史新高。港交所形容，2025年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，未來將繼續不斷優化市場。

多間生科及特專科企上市

港交所報告顯示，2025年本港融資額較去年明顯上升，截至12月19日，共有106間公司在香港交易所上市，融資總額達2,746億元，其中4間公司更躋身2025年全球十大新股之列。期內在港交所上市的公司透過再融資，累計籌集了660億美元，約5,136億港元。此外，自《上市規則》第十八A章和第十八C章實施以來，共有88間生物科技和特專科技公司在港交所上市，充分反映出投資者對前沿領域的濃厚興趣。

首11個月成交按年增43%

2025年多個市場的成交量創出新高。平均每日成交額更創下歷史新高，現貨市場2025年首11個月平均每日成交金額達2,307億元，較去年同期上升43%。

截至11月30日，期貨及期權平均每日成交合約張數，創下169萬張的新高紀錄，按年升8%，其中股票期權是交投最活躍的產品，平均每日成交合約張數達約89.55萬張，較去年同期升23%。

交易所買賣產品ETP市場亦日益壯大，今年共有48隻新ETP上市，截至上月底日均成交額達376億元，較去年同期翻倍。

旗下倫敦金屬交易所（LME）今年表現同樣強勁，年初至11月30日的平均每日成交量較去年同期升6%。同時LME計劃於2026年下半年初引入期權自動到期功能，預計年底推行電子期權交易。

陳翊庭：中亞創新發展增活力

港交所行政總裁陳翊庭表示，2025年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，中國內地和亞洲的創新發展為市場注入源源不絕的活力。市場流動性不斷增加，上市鑼聲接連響起，創新獲得資本青睞。她續指，港交所將會再接再厲，繼續大力擴大產品生態圈，建設更加豐富多元的市場，提供各種現貨股票、ETF、衍生產品、定息及貨幣產品，以及其他風險管理工具，滿足不同投資者的需求。

展望2026年，陳翊庭說，將繼續依靠科技賦能、攜手合作夥伴，共同構建面向未來的生態圈，期待新的一年與市場各方加深合作，攜手迎接更大機遇。

