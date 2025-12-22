Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豐盛控股主席季昌群官司敗訴 被判還款12億 曾擁300億身家 活躍細價股市場

商業創科
更新時間：18:19 2025-12-22 HKT
發佈時間：18:19 2025-12-22 HKT

曾有「南京首富」之稱的豐盛控股（607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨額錢債官司敗訴，判詞直指其抗辯理由「難以置信」及「本質上不可能」。法庭頒令，扣除抵押品後，季昌群仍須即時向兩名原告償還本金約 8.98 億港元，連同自 2019 年中起計的高息，市場估計涉資總額或高達12億元。

相關文章：豐盛控股主席季昌群巨額錢債官司敗訴 須連本帶利還款12億元 曾有「南京首富」稱號

季昌群出身於安徽當塗農村，2000年代初，他與兄弟季昌榮創立豐盛集團，從南京建築業起家，逐步擴展至新能源、醫療健康和生態農業。根據豐盛年報，季昌群在內地地產行業有多年管理經驗，而他過去甚少公開露面，外界形容他非常低調，至數年前才活躍於本港細價股市場。

豐盛控股主席季昌群。
豐盛控股主席季昌群。

曾收購高速傳動等多間公司

2013年，「香港殼王」簡志堅通過供股方式將匯多利（豐盛控股前身）轉讓季昌群，成功借殼上市，季昌群持股51%。其後，季昌群相繼收購中國高速傳動（658）（下簡稱「中傳動」）、卓爾智聯（2098）、衍生（6893）及實力建業（519）等股權，於2016年福布斯中國富豪排第25位；2018年胡潤百富榜中，季昌群以300億元人民幣財富排名第89位。

涉挪用附屬公司資金66億

不過，2019年8月15日，中國港橋控股（2323）全資子公司Digital King，與Majestic Plan International Ltd及Profit Reach Ventures Ltd入稟香港高等法院，向季昌群展開追討回逾14.66億元，並且兼申索利息及堂費，其中港橋金融要求追索金額約3.56億元。

除此之外，作為控股股東的豐盛於今年4月被中傳動起訴。中傳動認為，有充足證據顯示一組公司及個人，包括豐盛控股及豐盛主席季昌群、公司前執董房堅及該等協議的交易相對方等，一直參與計劃詐騙相關附屬公司及挪用66.4億元人民幣，因而向上述公司及個人提出申索。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
4小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
6小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
5小時前
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
8小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT