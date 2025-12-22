豐盛控股主席季昌群官司敗訴 被判還款12億 曾擁300億身家 活躍細價股市場

曾有「南京首富」之稱的豐盛控股（607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨額錢債官司敗訴，判詞直指其抗辯理由「難以置信」及「本質上不可能」。法庭頒令，扣除抵押品後，季昌群仍須即時向兩名原告償還本金約 8.98 億港元，連同自 2019 年中起計的高息，市場估計涉資總額或高達12億元。

季昌群出身於安徽當塗農村，2000年代初，他與兄弟季昌榮創立豐盛集團，從南京建築業起家，逐步擴展至新能源、醫療健康和生態農業。根據豐盛年報，季昌群在內地地產行業有多年管理經驗，而他過去甚少公開露面，外界形容他非常低調，至數年前才活躍於本港細價股市場。

曾收購高速傳動等多間公司

2013年，「香港殼王」簡志堅通過供股方式將匯多利（豐盛控股前身）轉讓季昌群，成功借殼上市，季昌群持股51%。其後，季昌群相繼收購中國高速傳動（658）（下簡稱「中傳動」）、卓爾智聯（2098）、衍生（6893）及實力建業（519）等股權，於2016年福布斯中國富豪排第25位；2018年胡潤百富榜中，季昌群以300億元人民幣財富排名第89位。

涉挪用附屬公司資金66億

不過，2019年8月15日，中國港橋控股（2323）全資子公司Digital King，與Majestic Plan International Ltd及Profit Reach Ventures Ltd入稟香港高等法院，向季昌群展開追討回逾14.66億元，並且兼申索利息及堂費，其中港橋金融要求追索金額約3.56億元。

除此之外，作為控股股東的豐盛於今年4月被中傳動起訴。中傳動認為，有充足證據顯示一組公司及個人，包括豐盛控股及豐盛主席季昌群、公司前執董房堅及該等協議的交易相對方等，一直參與計劃詐騙相關附屬公司及挪用66.4億元人民幣，因而向上述公司及個人提出申索。