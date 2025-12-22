Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局推知識產權融資沙盒 3大發鈔行成首批參與者

商業創科
更新時間：17:33 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:33 2025-12-22 HKT

金管局公佈，聯同商務及經濟發展局、知識產權署推出知識產權融資沙盒。香港3家發鈔行包括中銀香港（2388）、滙豐及渣打香港已經加入沙盒成為首批參與者，並確認有來自生物科技、電子及科技行業的客戶對透過沙盒測試知識產權融資交易感興趣。

助試點行業用知識產權資產融資

《行政長官2025年施政報告》提及，知識產權融資沙盒旨在協助試點行業利用知識產權資產進行融資。沙盒提供一個協作和風險可控的環境，讓銀行、知識產權估值機構、法律執業者及其他相關專業界別共同測試以知識產權資產（例如專利、商標及版權）為基礎的整個融資安排。

銀行可以透過沙盒，獲得跨領域專業人士的支持，以及金管局、商經局和知識產權署的指導，制定並完善其知識產權融資的安排。措施亦能為銀行日後提供知識產權融資累積實務經驗，以更好滿足創新企業的需要，尤其是擁有豐富知識產權但欠缺有形資產作銀行融資抵押品的中小企。

