商湯「產品發佈周」完結 稱多項AI產品獲市場認可

商湯科技（020）宣佈，自上周一（15日）起啟動的「商湯產品發佈周」圓滿舉辦，連日發佈基於商湯「日日新」多模態大模型研發的新一代人工智能產品，包括劇集生成平台Seko 2.0、辦公室智能助理小浣熊3.0、提升直播帶貨效能的如影營銷智能體、大曉機器人，以及咔皮的AI財務助理和相機，獲市場高度關注及認可。

Seko 2.0提高影片製作效率

各產品之中，劇集生成智能體Seko 2.0為短劇、漫劇創作者度身訂造，支持100集以內劇集的創作，可確保不同集數中的人物、場景、道具具有連貫性。同時，Seko 2.0令影片製作效率大幅提高，對比傳統的製作方式，漫劇製作所需時間可縮短達80%至90%。

此外，商湯AI智能助手「辦公小浣熊 3.0」相較上一代帶來三大躍進，分別是交付、理解和工作流的躍進，包括可自主創作，一鍵生成高品質簡報（PPT），支援雲端與本地端快速編輯圖表、圖片與文字等元素；從執行指令躍升至理解任務，具備長鏈條思考能力，支援百萬級數據的秒級處理，並能進行多模態、多源關聯分析；以及從「單點」工具升級為融入「工作流」，可跨平台處理任務，在企業級應用場景中，準確完成任務比率超過95%。