富途旗下「牛牛AI」接入港話通 提供投資趨勢查詢

富途宣佈成為香港AI民生應用程式「港話通」（HKChat）的重要戰略合作夥伴，雙方將透過技術對接實現能力互通，將富途的金融AI科技與「港話通」在政務、民生等領域的服務融合，為市民打造更全面的AI體驗。

該行表示，「港話通」是由港話通全維服務有限公司提供給香港市民的AI應用服務，採用了香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）研發的AI大語言模型技術，於11月下旬啟動公測，試運行僅5日即登頂香港App Store免費程式榜首。

雖然「港話通」透過其龐大的本地知識數據庫，為用戶提供各項本地民生資訊，涵蓋日常生活「衣食住行」以及各類公共服務查詢，目前已建構起覆蓋本地居民常見需求的智能服務網絡，但在港人高度關注的金融資訊領域，目前其以通用大模型為基礎的服務模式，尚未充分滿足使用者對金融資訊即時性與專業性的需求。

是次合作中，富途將其自有AI工具「牛牛AI」接入「港話通」，為其注入專業的金融智能模塊能力。當用戶透過「港話通」查詢投資趨勢、行情表現或宏觀市場動態等金融相關問題時，該系統將快速調用富途平台的金融能力，為市民提供更為精準、快速和專業的解答。