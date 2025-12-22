阿克曼籲SpaceX用「SPARC」上市 Tesla股東可獲優先投資權

馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX上市據報正在推進IPO之際，億萬富翁阿克曼（Bill Ackman）拋出大膽方案，建議用其創建的特殊目的收購權工具（SPARC）幫助SpaceX上市。他於社交平台X表示，該工具已獲美國證交會（SEC）批准，只等SEC批准SpaceX與其旗下Pershing Square SPARC Holdings的合併文件就能上市，最快2026年2月中可交易。

SpaceX集資額最多增至1487億美元

阿克曼表示，SPARC結構將向Tesla股東分配特殊目的收購權（SPARs，special purpose acquisition rights），使他們能夠直接投資SpaceX或將權利變現。根據其方案，Tesla每股將獲得0.5個SPARs，總計約17.2億個SPARs，而每SPAR可兌換2股SpaceX股票，意味總計34.5億股。他指出，該結構取消了承銷費用、創辦人股票和股東認股權證，同時維持100%普通股資本結構。

據他計算，如果SPAR行使價格定為11.03美元，SpaceX將籌集約420億美元資金，其中約380億美元來自SPAR行使，另外40億美元來自Pershing Square。至於行使價格若提高至42美元，SpaceX籌集金額將大幅增至約1,487億美元。

阿克曼又稱，SpaceX是全球最創新、最有效率的火箭公司，理應用最創新、最有效率、對Tesla股東最公平的方式上市。此外，阿克曼相關提議也呼應了馬斯克先前聲明；馬斯克曾於Tesla11月股東大會上表示，希望Tesla支持者能夠獲得投資SpaceX的機會。