Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿克曼籲SpaceX用「SPARC」上市 Tesla股東可獲優先投資權

商業創科
更新時間：13:11 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:11 2025-12-22 HKT

馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX上市據報正在推進IPO之際，億萬富翁阿克曼（Bill Ackman）拋出大膽方案，建議用其創建的特殊目的收購權工具（SPARC）幫助SpaceX上市。他於社交平台X表示，該工具已獲美國證交會（SEC）批准，只等SEC批准SpaceX與其旗下Pershing Square SPARC Holdings的合併文件就能上市，最快2026年2月中可交易。

SpaceX集資額最多增至1487億美元

阿克曼表示，SPARC結構將向Tesla股東分配特殊目的收購權（SPARs，special purpose acquisition rights），使他們能夠直接投資SpaceX或將權利變現。根據其方案，Tesla每股將獲得0.5個SPARs，總計約17.2億個SPARs，而每SPAR可兌換2股SpaceX股票，意味總計34.5億股。他指出，該結構取消了承銷費用、創辦人股票和股東認股權證，同時維持100%普通股資本結構。

據他計算，如果SPAR行使價格定為11.03美元，SpaceX將籌集約420億美元資金，其中約380億美元來自SPAR行使，另外40億美元來自Pershing Square。至於行使價格若提高至42美元，SpaceX籌集金額將大幅增至約1,487億美元。

阿克曼又稱，SpaceX是全球最創新、最有效率的火箭公司，理應用最創新、最有效率、對Tesla股東最公平的方式上市。此外，阿克曼相關提議也呼應了馬斯克先前聲明；馬斯克曾於Tesla11月股東大會上表示，希望Tesla支持者能夠獲得投資SpaceX的機會。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT