金管局諮詢騙案索償 銀行業界反應大 關注難釐清責任 憂機制被詐騙者濫用
發佈時間：12:14 2025-12-22 HKT
金管局近年收到騙案相關的投訴雖然有所回落，但為進一步保障市民，該局冀就銀行如何處理客戶授權支付的騙案損失索償提出框架指引，並於9月向零售銀行展開諮詢。據了解，有關的諮詢已結束，銀行公會於月初亦已將所收集的業界意見提交予金管局。消息指，業界對保障客戶方面均表示支持，但關注難以釐清責任誰屬，恐惹來道德風險，又怕機制被濫用令騙徒有機可乘，對金管局的框架諮詢反應頗大，亦對有關建議很有保留。
公會已收集業界意見提交
銀行公會回覆本報查詢時確認，已就金管局有關處理客戶授權支付騙案損失索償框架的諮詢收集零售銀行意見，並於12月1日提交予金管局作審視。
金管局亦向本報確認，已收到銀公提交的諮詢意見，現正進行研究。該局指釐定騙案損失責任是一個複雜的問題，國際間現時仍未有一致的做法。有責任框架只涵蓋釣魚騙案的非授權交易，並指定銀行在提供一些基本提示後毋須負責，損失主要由客戶承擔。但同樣有框架要求銀行及其他責任方在未能履行防騙責任的情況下，要面臨罰款。金管局必須權衡全局，從而定出一個合理、平衡的方案。該局在聽取業界意見後，會適時公布有關情況。
業界憂機制被詐騙者濫用 造成虛假索償
對於零售銀行對框架建議有何反應，消息指業界均同意保障客戶，但關注如何定義授權支付，以及如何界定客戶的嚴重疏忽。而業界大致上的看法是銀行在執行客戶付款指示時必須履行義務，但擬議的補償機制可能引發道德風險，降低客戶核對付款細節的責任感，並削弱其防詐角色。同時，擔心該機制被詐騙者濫用，造成虛假索償，或令銀行財務損失，以及分散防詐資源。他認為，銀行為減少所負的責任，可能採取過度管控，恐令長者、弱勢社群及海外學生面臨金融排斥，甚至影響香港國際金融中心的聲譽。
有市場人士向本報指出，銀行業界對相關建議有很大保留，一來評定各方責任佔比並不容易，且由誰做判定者也很難達到一致共識；二來擔心騙徒與銀行客戶串謀刻意犯案去騙取銀行賠償，因此相信業界會有很多反對聲音。金管局也應繼續收集業界意見。
另有業內人士稱，同業對金管局有關建議反應大，因難以釐清責任誰屬，涉及道德風險，由於有銀行包底，客戶防騙的心態或會因此放鬆，騙徒亦會有機可乘，以致業界出現反對聲音。他們期望金管局推行相關指引時，能作出平衡，有清晰的界定並釐清細節，例如在甚麼情況下才要作出賠償；又認為賠償可考慮設有上限。
保障長者方面，則認為採用如「智安存（Money Safe）」這類防範詐騙損失機制，較為其授權支付騙案損失作出賠償的做法更佳，但大前題必須令長者使用智安存。
各銀行「智安存」服務內容：
|設最低鎖定金額
|銀行
|最低鎖定金額（港元）
|渣打銀行
|100元
|招商永隆銀行
|1萬元
|南洋商業銀行
|上海商業銀行
|中信銀行（國際）
|列明指定對象
|恒生銀行
|
|滙豐銀行
|中銀香港
|上海商業銀行
|
|多幣種儲蓄賬戶
|銀行
|外幣保障
|南洋商業銀行
|美元、丹麥克朗、泰國銖等13種貨幣
|渣打銀行
|美元、澳幣、加幣、瑞士法郎、歐元、英鎊等9種貨幣
|上海商業銀行
|中信銀行（國際）
|挪威克朗、澳元、美元等10種貨幣
|創興銀行
|美元、歐元、紐元、瑞士法郎等8種貨幣
|花旗銀行
|只限美元及人民幣
|恒生銀行
|交通銀行（香港）
|未有詳細列明
|其他提供「智安存」銀行
|眾安銀行、PAObank、大眾銀行
|資料來源：銀行官方網站
金管局表示，有關銀行處理客戶授權支付騙案損失索償的建議框架，旨在為業界提供更為一致的處理方法，並提出三大原則：客戶在防範授權交易騙案方面有着重要角色；銀行應具備有效措施，支援客戶防範授權交易騙案，以及處理損失索償時，銀行應考慮客戶的個別情況及處境，例如受害人為長者。
阮國恒：責任比例不應一刀切
對於業界最關注責任誰屬問題，香港金融管理局副總裁阮國恒今年9月在《匯思》撰文時曾指，在探討騙案損失責任時，可將個案大致分成兩類。一類是未經客戶授權的交易，如駭客入侵帳戶，在客戶不知情下進行轉帳。根據《銀行營運守則》，除非客戶有欺詐或嚴重疏忽行為，否則毋須為這類交易的損失負責。
另一類則是客戶受騙後授權銀行進行的交易，如網上情緣騙案，客戶因誤信騙徒而主動授權銀行進行轉帳。由於這類交易由客戶親自授權，授權前客戶有責任確定交易情況，避免受騙。金管局認為銀行應該具備有效防騙措施，協助客戶防範受騙。
阮國恒舉例指出，如銀行內部監察系統早已經識別到極可能涉及騙案的支付交易，但銀行未有遵從金管局監管指引及銀行內部程序向客戶發出警示，令客戶在不知有高危徵兆的情況下進行交易而蒙受損失，認為銀行在支援客戶防騙明顯不足，應承擔一定程度責任。另一個例子為，銀行已採取管控措施和已經識別到支付交易極可能涉及騙案，也再三提醒客戶相關情況，但是客戶仍然堅持進行交易，最終蒙騙招致損失。在這情況下，客戶則須為相關損失負責。
他又指，要釐清授權支付騙案損失的責任可以十分複雜，應避免只傾向由銀行或客戶一方為損失負全責，否則容易引致道德風險。若索償安排傾向由銀行一力承擔損失，可能會導致客戶鬆懈，讓更多騙徒有機可乘，甚至出現自編自導的騙案，意圖向銀行索償；相反，若銀行毋須為協助客戶偵測及預防詐騙負上任何責任，則有機會減少銀行在防騙工作上的資源投入，影響銀行的相關風險管理和在協助防騙工作上發揮的作用。
今年首9月偵測逾2600宗詐騙
為保障市民，金管局先後推出多項防騙措施，近年接獲詐騙相關的投訴宗數相應回落。該局表示，截至今年11月底，金管局共收到542宗與騙案相關的銀行投訴，較去年同期減少28%。當中涉及未經授權交易及授權支付詐騙的投訴個案分別為389及153宗，較去年同期下跌18%及48%。2024年金管局收到詐騙相關的銀行投訴個案為828宗，較2023年的1201宗減少約31%。
金管局接獲詐騙相關投訴個案數字
|接獲的投訴個案
|2024年
|2025年前11個月
|整體詐騙相關投訴個案
|828
|542
|▪ 非授權交易^
|536
|389
|▪ 授權支付詐騙*
|292
|153
|
^ 包括未經授權信用卡交易
|資料來源：金管局
金管局重申，自去年要求銀行建立動態監測系統，偵測懷疑詐騙個案。今年首九個月，銀行及警方透過實時偵測及騙案預警識別到的詐騙宗數達2600多宗，較去年同期的一千多宗增加1.6倍。銀行及警方主動識別及介入的個案佔整體個案的比例，由去年首九個月的3.2%，升至今年同期的8.4%。銀行提早介入令每宗案件的平均損失金額由去年首九個月的111萬元下降三成至今年同期的79萬元。
儘管收到與騙案相關的銀行投訴減少，但金管局指有關數字仍處高位。該局會繼續多管齊下，與銀行業界和警方攜手打擊詐騙活動，包括落實銀行間情報分享，推動業界更多運用科技、數據及網絡分析技術偵測詐騙，並加強公眾宣傳教育，提高市民的防騙意識。
