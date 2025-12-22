AI投資熱潮料持續 羅兵咸永道：中美技術互補 利好芯片增長市場

市場憂慮人工智能（AI）泡沫，羅兵咸永道全球首席人工智能官Joe Atkinson認為，在某種程度上，這場辯論的方向可能錯了，認為現時應聚焦於AI創造的機會之上，而非憂慮個別公司的估值。他又稱，在任何市場上都存在着估值可能過高和估值過低的公司。並指現時市場人士對AI的關注度高及感到興奮，他認為這個現象推動機會湧現。該公司亞太區數碼及人工智能主管合夥人Vishy Narayanan指出，中美AI技術各有長短，而芯片發展方面，各有進展， 隨著芯片和運算力需求增加，認為中美正開拓一個絕對增長的市場。

Joe Atkinson表示，目前市場對AI的情緒高漲，因而認為涉及AI的投資速度可能會維持。隨着AI應用和機械人技術層面取得越來越多的突破，部份AI相關產業和領域的投資速度或會加快。他指出，資金會持續湧入AI領域，包括數據中心、基礎設施供應商，以及運算和模型提供者，而應用層面只是剛起步。一些目前利用AI解決特定問題的公司已吸引大量資金。

現處投資AI首階段

Vishy Narayanan認為，現時處於投資AI首個階段，即創造和提供AI，而AI的應用還有很多其他面向。他提及一年前在港，曾與客戶討論AI時，較偏向實驗性，處於早期階段，客戶表示了解AI，但還不確定「自己想走多遠（how far I want to go）」；而現時客戶表示想擁抱AI，希望大規模地推動AI，但問題是在過程中需要甚麼。目前幾乎所有客戶都使用AI，着重用如何利用AI重塑業務，並討論如何利用AI，以不同的方式工作。

被問及中美的AI技術差距，Joe Atkinson表示，有關討論令大家錯失彼此合作所帶來的潛力和機會。事實上，不同地區的技能和能力是互補，形容美國在模型開發和前沿模型，以及AI的企業應用方面已走得很遠；中國在機械人和AI的工業應用方面領先，而公司客戶需要全部的技術（our clients need all of that）。因此，認為隨着大家加強合作，機會將會出現。他又認為，在可預見的未來，芯片的需求將多於供應，此對中美來說都是機會。中美現時在芯片發展都有進展，以滿足未來數年可能無限的芯片和運算能力需求，而中美正在開拓一個絕對增長的市場。