不要讓凡事都AI｜林小珍

筆者最近在社交平台讀到一篇關於人工智能（AI）的趣聞。一位日本女子經歷情傷之後，決定將感情託付於由生成式人工智能（GenAI）創造出來的情人，更決定與AI共諧連理。筆者覺得，社會是時候更加關注培養AI素養，好讓用戶具備相應的知識、技能，更重要是觀念，負責任和在符合倫理的情況下使用AI，讓社會可以持續平衡發展。

AI「完美情人」或非我們所需

根據媒體報道，這位32歲的日本女子加野小姐（化名），結束了一段3年的婚姻之後，開始與ChatGPT聊天。她跟一個名為Klaus的虛擬男友傾訴自己的情感，尋求慰藉，之後漸漸感到與Klaus產生感情。加野小姐更決定與Klaus結婚，並委託一家專門提供「二維人物婚禮」服務公司籌劃婚禮，配戴擴增實境（AR）眼鏡，與虛擬新郎交換誓言和戒指。

筆者對於這場婚禮抱持著懷疑態度，「陰謀論」一點去想，不排除是那家聲稱專門提供「二維人物婚禮」服務公司的一個宣傳策略。但如果真是有人覺得可以跟一個「無血無肉」的虛擬角色結婚，似乎是不明白婚姻的真正意義和GenAI的本質。

我們暫且放下虛擬角色無法肩負家庭責任，沒有法律地位等現實問題，集中剖析個人感情的層面。假設這個Klaus沒有受第三者人為操控，純粹是根據加野小姐與系統的互動而逐步確立角色形象和特性，發展成加野小姐心目中的「完美情人」。然而，筆者認為愛情並非追求心目中的理想伴侶，對自己千依百順，事事附和，而是透過兩個不同個性的獨立個體，彼此磨合砥礪，從而令雙方共同成長。

企業重AI或漠視員工發展階梯

神化AI其實並不局限於個人層面，企業和機構過度吹捧AI，造成的社會問題，同樣值得大家深思。最近筆者與一些從事建築設計的朋友交流，得知有部分建設師事務所，已經大幅度採用GenAI軟件進行繪畫工作，這些工序過往一般由年資較淺的同事負責，而且需時數天，甚至數星期，現在改由AI執行，可能只是需要花上數小時。事務所亦因而不再聘請新的初級員工，只是由資深的同事負責審閱AI的製成品，有需要的時候加以修改。

用AI代替人手，處理一些相對簡單及重覆性強的工序，的確可以大大提升工作效率，同時為企業降低成本。但不要忘記，建築師事務所仍然需要較資深的同事，審閱AI的成品，特別是處理一些較為罕見，或者是牽涉預設以外因素的情況，而他們之所以有能力作出判斷，是因為他們入行以來，處理過不同情況的個案，慢慢累積經驗。如果企業一下子暫停招聘新人，之後恐怕會出現青黃不接的情況，試問將來又怎會有資深的員工，可以發現AI生成產品的錯誤或風險呢？

別讓AI剝奪年輕人機會

近年不少經濟體的青年失業率都有上升的趨勢，除了因為經濟前景不明朗，AI工具正大力搶去初級員工的工作機會亦是一大因素。科技界可以很冠冕堂皇地說，AI是代替人類進行重覆而煩瑣的工作，好讓人類可以集中精力，發揮創意。但我們必須知道，很多時工作上的創意並不是憑空想象，而是在實質的認知基礎上，再作多角度思考而產生出來，所以知識和經驗仍然是必須，不可以讓AI剝奪我們學習和累積經驗的機會。

林小珍