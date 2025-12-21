馬斯克薪酬方案獲裁勝訴 身家突破7000億美元 成為史上第一人
更新時間：14:36 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:36 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:36 2025-12-21 HKT
Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周五（19日）獲美國特拉華州最高法院裁定，恢復其一項曾遭法院駁回、現時價值1,390億美元的薪酬方案，同時令他成為史上首位身家突破7,000億美元（約5.46萬億美元）的人。
薪酬方案兩年前曾遭駁回
綜合媒體報道，馬斯克於2018年的薪酬方案因價值高達560億美元，約兩年前遭下級法院以「高到無法理解」為由駁回。不過，特拉華州最高法院最新表示，2024年撤銷馬斯克的薪酬方案裁決並不恰當，而且對馬斯克不公平。根據裁決書指出，完全撤銷合約將使馬斯克在6年時間付出的時間和努力，得不到任何補償。
隨着法院推翻之前判決，有關股票期權市值亦已升至約1,390億美元，成為推升馬斯克身家的關鍵因素之一。此外，馬斯克旗下SpaceX即將上市及估值急升，亦是其身家近期急升的原因。
身家多第二大富豪近5000億
若馬斯克行使2018年薪酬方案中的所有股票期權，其在Tesla持股比例將從約12.4%增至18.1%。該薪酬方案規定，馬斯克須達到各項目標，包括付運2,000架Tesla汽車及100萬個機械人、100萬部自動駕駛的士投入運作、提升公司市值至8,500億美元等，才有權以極低價收購約3.04億股Tesla股票，但Tesla也確實達到各項里程碑。
根據《福布斯》億萬富翁指數顯示，馬斯克的淨資產上周五升至7,490億美元，並較排行第二位的Google共同創辦人Larry Page多出近5,000億美元。
最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
2025-12-20 06:00 HKT
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
2025-12-20 09:00 HKT