摩爾線程發佈新一代GPU架構 能效提升10倍

商業創科
更新時間：13:44 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:44 2025-12-20 HKT

有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程，今日舉辦2025MUSA開發者大會，公司創始人、董事長兼首席執行官張建中宣布，基於摩爾線程最新一代GPU架構「花港」的系列晶片——華山、廬山，將於明年量產上市。

據內媒報道，新架構採用全新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，並支持十萬卡以上規模智算集群。當中「廬山」高性能圖形渲染晶片，將實現3A遊戲渲染15倍的提升，AI性能提升64倍，光線追蹤性能提升50倍。除支持遊戲體驗外，還支持所有CAD、CAE等圖形設計渲染。

可提升智算集群算力利用率

張建中表示，當前大模型推理仍面臨叠代高速化、服務極致化、模型覆雜化三大挑戰。「花港」集成了全精度端到端加速技術和新一代異步編程模型，以提升智算集群的算力利用率。

另外，摩爾線程在大會上發佈AI算力筆記本MTT AIBOOK，搭載摩爾線程自主研發的智能SoC晶片「長江」，支持Windows虛擬機、Linux、Android容器以及所有國產操作系統。其32GB內存、1TB存儲版本預售價9999元，面向AI開發者和專業用戶市場。

