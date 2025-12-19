跟隨金價升勢　周大福產品今年第三次漲價

據星島環球網報道，12月19日，周大福正式完成今年的第三次漲價。周大福天貓官方旗艦店稱，受市場因素影響，部分商品提價，包括一口價黃金產品、部分鉑金和鉑金鑲鑽產品。

櫃姐曬出的漲價通知顯示，周大福產品上調的幅度在4%—15%之間。一款重量約32.4克的足金蝴蝶手鏈，價格一夜之間上漲9000元。

針對此次調價，周大福在回覆媒體時表示：「產品價格調整屬集團的日常營運政策，我們會根據市場環境及產品需求，適時作出調價，並始終堅持維護卓越品質與精湛工藝的承諾，滿足消費者的期待」。

社交平台上，消費者對於周大福頻繁漲價感到驚訝，但也有不少人趁著漲價前買入心儀的黃金飾品。

根據最新市場數據，12月19日，國內主流金店首飾金價格區間為‌1023元/克至1359元/克‌之間，部分貨品工費另計。其中，‌周大福、‌老鳳祥‌、‌周生生、老廟黃金的首飾金單價在1350元/克‌以上，持續創下金飾克價年內新高。

首飾金價格連漲背後，是今年以來現貨黃金價格的現象級瘋狂行情。

今年10月，國內現貨黃金價格最高已突破1000元/克，歷史上首次突破千元大關。此後兩個月高位震盪，最近由於美聯儲降息預期濃重，美國經濟數據不及預期，現貨黃金價格節節攀升。

摩根大通、美國銀行等多位分析師預測，到2026年，黃金價格將達到每盎司5000美元的歷史新高。