Meta正研發新圖像和視頻AI模型 預計2026年上半年發佈

據華爾街日報報道，Meta首席AI官Alexandr Wang週四（18日）在內部會議中透露，Meta正在開發代號為Mango的新一代圖像和視頻AI模型，以及代號為Avocado的下一代大語言模型（LLM），預計將於2026年上半年發布。

據報道，圖像和視頻模型Mango旨在增強Meta在生成式AI領域的競爭力，而文本模型Avocado則專註於提升編程等關鍵能力。Wang表示，Avocado模型的重點之一是提升編程能力，同時公司正處於研究開發世界模型的早期階段，而世界模型是一種通過吸收視覺信息來學習環境的AI技術。

今年早些時候，為推動AI研發，Meta重組了AI團隊，聘請Alexandr Wang領導新成立的超級智能部門Superintelligence Labs。CEO紮克伯格還從OpenAI挖走了20多名研究人員，組建了一支超過50人的AI專家團隊。