瑰麗酒店首間滑雪度假酒店開幕 今年累計8項目開業 包括比華利山莊瑰麗府邸
更新時間：12:51 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:51 2025-12-19 HKT
瑰麗酒店集團宣布，其全球發展項目持續順利推進，旗下首間滑雪度假酒店——庫爾舍沃勒阿爾卑斯花園瑰麗酒店將正式開幕，標誌該集團進軍滑雪度假市場。
瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，庫爾舍沃勒阿爾卑斯花園瑰麗酒店為集團首間滑雪度假酒店，是拓展全球版圖的重要里程碑，亦展現其進軍全新以體驗主導領域的能力。
庫爾舍沃勒阿爾卑斯花園瑰麗酒店開幕後，瑰麗酒店集團於2025年的開業項目累計增至八個，橫跨三大洲，包括六家瑰麗酒店（宮古島瑰麗酒店、曼達裡拿瑰麗酒店、多哈瑰麗酒店、阿姆斯特丹瑰麗酒店、倫敦梅費爾瑰麗酒店、庫爾舍沃勒阿爾卑斯花園瑰麗酒店），比華利山莊瑰麗府邸，以及新世界酒店及度假村旗下的錦州新世界酒店。
明年將推出8個項目
該集團又表示，即將推出的多個項目，包括AMAALA瑰麗酒店、紅海瑰麗酒店、藍宮瑰麗酒店與克里特島瑰麗府邸、羅馬瑰麗酒店、卡利斯托加瑰麗酒店及卡利斯托加瑰麗府邸、杜拜瑰麗酒店及杜拜瑰麗府邸、Turtle Creek瑰麗府邸、離都礁瑰麗府邸。
