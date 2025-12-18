中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」

據路透引述消息報道，中國科學家今年初在深圳實驗室打造出了一部極紫外光（EUV）光刻機的原型機，目前正在測試階段，體積幾乎佔滿整個工廠樓層，可生產驅動人工智能（AI）、智能電話和先進武器的晶片。

報道指出，這項被形容為「中國曼哈頓計劃」的秘密工程項目，突顯中國銳意在AI晶片技術領域與西方匹敵。至於所謂「曼哈頓計劃」，即美國秘密研製原子彈的戰時計劃。

由ASML前工程師團隊打造

報道又指，這部EUV光刻機由荷蘭晶片設備製造商ASML前工程師團隊打造，對ASML生產的EUV光刻技術進行了逆向工程。現時該部中國EUV光刻機已能運行並成功產生極紫外光，但尚未生產出可用的晶片，而中國政府的目標是在2028年前實現原型機晶片生產，但項目相關人士表示，更有可能到2030年才實現量產。